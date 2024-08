Solana, BNB, Shiba Inu: aumento a due cifre, ma esplodono anche Ethereum e Bitcoin

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di rinnovato entusiasmo, con Solana, BNB e Shiba Inu che registrano aumenti a due cifre. Anche Ethereum e Bitcoin, i pilastri del settore, stanno beneficiando di questo trend positivo, con performance che suggeriscono una solida crescita.

In aggiunta, la prevendita di Pepe Unchained si sta avvicinando ai 7,5 milioni di dollari, un ulteriore indicatore della ripresa in atto del mercato in generale. Questo articolo esplora le dinamiche di questo rimbalzo dopo i crolli dei giorni scorsi e le implicazioni per il futuro delle criptovalute.

Ripresa del mercato crypto: ecco le migliori performer

La ripresa del mercato delle criptovalute ha portato a un’impennata significativa per diverse monete digitali, evidenziando un trend rialzista che ha catturato l’attenzione degli investitori. Tra le migliori performer delle ultime 24 ore, Solana (SOL) emerge con un’impressionante crescita del 18%, portando il suo valore a $139.

Questo rialzo è alimentato dall’espansione della rete e dall’aumento dell’adozione da parte degli sviluppatori, che apprezzano la velocità e i bassi costi di transazione della blockchain di Solana.

Anche Binance Coin (BNB) ha mostrato un solido incremento del 10%, con un prezzo attuale di $477. BNB continua a beneficiare del successo della Binance Smart Chain, che ha visto un’espansione significativa in termini di progetti DeFi e dApps, sostenendo così il valore del token.

Shiba Inu (SHIB), noto per la sua natura da meme coin e l’elevata volatilità, ha visto un aumento del 18%, raggiungendo $0,00001341. Il rally di SHIB può essere attribuito all’attenzione mediatica e ai recenti sviluppi nella sua community, che hanno contribuito a spingere il prezzo verso l’alto.

Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), le due criptovalute leader del mercato, hanno entrambe registrato un incremento del 7%, con ETH a circa $2.500 e BTC a circa $55.000. Ethereum continua a beneficiare del suo ruolo centrale nel settore degli smart contract e dei token non fungibili (NFT), mentre Bitcoin si conferma come bene rifugio e store of value, attirando investitori in cerca di stabilità e crescita a lungo termine.

A questi sviluppi si aggiunge la prevendita di Pepe Unchained, che si avvicina rapidamente ai 7,5 milioni di dollari. Nel prossimo paragrafo, esploreremo più in dettaglio questo progetto emergente e il suo impatto sul mercato delle criptovalute.

Che cos’è Pepe Unchained e come investire nel token PEPU

Pepe Unchained è una delle novità più eccitanti nel mondo delle meme coin, dato che si posizione come una criptovaluta Layer 2 sulla blockchain di Ethereum. Il progetto punta a superare i predecessori, Pepe (PEPE) e PepeCoin (PEPECOIN), offrendo una serie di innovazioni che potrebbero rivoluzionare il settore delle meme coin.

Tra le caratteristiche distintive di Pepe Unchained, spicca la possibilità dello staking dei token, che consente agli investitori di guadagnare rendimenti passivi sui loro $PEPU. Questo meccanismo di staking offre un impressionante APY del 263% nel momento in cui scriviamo, attirando così una notevole quantità di investimenti.

Un’altra innovazione significativa è il bridging istantaneo tra ETH e Pepe Chain, che permette una transizione fluida e rapida tra la blockchain di Ethereum e la rete Pepe Unchained. Questa funzionalità è essenziale per garantire la fluidità delle transazioni e facilitare l’interoperabilità tra le due reti.

Pepe Unchained si distingue anche per le commissioni di transazione estremamente basse, un vantaggio cruciale che riduce i costi associati alle transazioni e aumenta l’attrattiva per gli utenti. Inoltre, la rete offre una capacità di volume più alta, essendo circa 100 volte più veloce di Ethereum, il che consente una gestione più efficiente delle transazioni e una maggiore scalabilità.

Il progetto dispone di un block explorer dedicato, che fornisce trasparenza e tracciabilità delle transazioni all’interno della rete Pepe Chain, migliorando così la sicurezza e la fiducia degli utenti.

Il popolare YouTuber Samubit ha lodato Pepe Unchained per la sua innovazione e il potenziale di crescita. Nel suo recente video, Samubit ha sottolineato che PEPU rappresenta un'opportunità di investimento unica, soprattutto in un momento in cui il mercato delle meme coin è in fase di ripresa.

Per acquistare il token PEPU, è possibile visitare il sito ufficiale di Pepe Unchained. Dopo aver collegato il proprio wallet, si può effettuare l'acquisto utilizzando ETH, USDT, BNB o carte di credito. Inoltre, è consigliabile partecipare alla prevendita per sfruttare i vantaggi e le offerte disponibili prima del debutto ufficiale del token sugli exchange.

