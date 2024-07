La nuova alternativa a Pepe Coin si chiama Pepe Unchained e la sua prevendita ha già superato 5 milioni di dollari

Pepe Unchained è un nuovo progetto che si ispira a Pepe, ma che punta a superarlo, inglobando la “rana” più famosa del web in un vero ecosistema. $PEPU rappresenta infatti il token di utilità di un progetto ben più ampio e ambizioso, che mira a creare una nuova blockchain alternativa a Ethereum che si sviluppa sulla Layer2. $PEPU aprirà quindi molti sbocchi per altre meme coin, giochi e dApps, grazie alla maggiore velocità, scalabilità e alle transazioni più economiche garantite dalla Layer-2.

Partecipare alla prevendita può essere quindi una opportunità da non perdere. Il prezzo attuale del token, aumentato da poche ore è di $ 0.0086304. Pepe Unchained si prende la scena e quando il progetto raggiungerà il suo ultimo step in base alla roadmap dichiarata dal team di sviluppatori, potrebbe configurarsi come il futuro delle meme coin.

Questo è un periodo particolarmente favorevole per le meme coin e il trend a rialzo di Bitcoin e delle cripto valute in generale può trascinare con sé anche le meme coin che, acquistate in prevendita hanno il grosso vantaggio di un prezzo molto più conveniente, che si traduce in maggiori guadagni per gli investitori. L’hype sulla presale di $PEPU è cresciuto tanto da catturare l’attenzione del web, con la crescita esponenziale dei suoi canali X (oltre 8500 i follower) e Telegram (3700 iscritti al canale) e con molti crypto influencer che hanno mostrato un particolare entusiasmo per questo token. Tra questi particolare attenzione ha dedicato Cripto Curiosi che l’annovera tra i più promettenti progetti meme coin che puntano al 100x.

Come funziona Pepe Unchained?

Pepe Unchained o $PEPU è una versione migliorata della meme coin originale Pepe. Non è solo un token, ma un ecosistema di meme coin costruito per il bridging istantaneo e a basso costo tra ETH e Pepe Chain, che garantisce commissioni di transazione più basse e transazioni istantanee con una velocità 100 volte maggiore di Ethereum. Inoltre il progetto offre un esploratore di blocchi dedicato per vedere tutte le transazioni su Pepe Unchained Layer2. Questo renderà Pepe Unchained il primo token Pepe al mondo con una propria rete. La Layer2 offre una strada alternativa al sovraffollamento e al congestionamento della Layer1 come Ethereum. Questo le permette di operare con costi di transazione più bassi e gas fee inferiori.

I vantaggi dello staking

I token $PEPU si possono semplicemente acquistare e reclamare al termine della prevendita, oppure possono essere in staking. Lo staking offre ricompense passive che gli investitori possono guadagnare fin da subito. La distribuzione delle ricompense in token $PEPU avverrà al ritmo di 608,82 token $PEPU per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell'arco di 2 anni e potranno essere riscosse una volta che la richiesta verrà attivata. Attualmente il progetto offre un APY del 366%, con oltre 436 milioni di $PEPU messi in staking.

Tokenomica

La fornitura totale di token è di 8 miliardi di token. Il progetto prevede di offrire il doppio delle ricompense di staking e questo è possibile se consideriamo che ai premi di staking è destinata la percentuale maggiore della fornitura di token disponibili (circa il 30%). La prevendita invece conta 1 miliardo e 600 mila token $PEPU messi a disposizione degli investitori. Il 10% verrà aggiunto al pool di liquidità per il lancio sul DEX ed un 20% è dedicato alla prevendita. Un ulteriore 10% viene stanziato per finanziare il progetto e ancora un 10%per lo sviluppo della Layer2.

Come comprare $PEPU

Come tutte le prevendite è necessario collegare il proprio wallet compatibile al widget sul sito web ufficiale. Come cryptowallet i più usati e semplici da usare sono Metamask e Trust Wallet. Entrambi sono disponibili sia nella versione mobile che in quella browser. L’acquisto sarà possibile tramite ETH e USDT, quindi si dovrà ricaricare il proprio portafogli con questi token in quantità tali da coprire lo scambio di token e i costi delle gas fee. In alternativa è possibile effettuare l’acquisto anche con carta bancaria. La prevendita è attualmente a 5 milioni e 200 mila dollari. Se non si vuole fare staking (attivo solo su Ethereum) si può acquistare anche su BSC.

Vai alla presale di Pepe Unchained