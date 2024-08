Si fingono tecnici del gas e riescono a portare via un bottino da 33mila euro in denaro e gioielli

Sono un italiano di 64 anni e un rumeno di 40 i due uomini arrestati dalla polizia con l'accusa di furto in abitazione ai danni di persone anziane. Entrambi di etnia sinti, nello scorso mese di marzo hanno messo a segno tre furti in abitazione, due riusciti e uno solo tentato, a Torino e a Alpignano.

Il trucco dei finti tecnici

Si fingevano tecnici incaricati al controllo dei termosifoni. Ma quando gli agenti li hanno ammanettati, si trovavano già nelle rispettive case dopo essere stati arrestati per un furto in abitazione avvenuto nel mese di aprile, a Cologno Monzese (provincia di Milano). Anche in questo caso si erano intrufolati all’interno dell’abitazione di un’anziana, sempre fingendosi tecnici dei termosifoni e avevano rubato 600 euro in contanti e gioielli per circa 10mila.

Un bottino da 33mila euro tra denaro e gioielli