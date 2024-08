Il Comune si rifà il look: riqualificazione in vista per la Sala Carpanini. Ospiterà conferenze ed eventi per il pubblico

Per questo motivo la Giunta Comunale, su proposta della Vicesindaca Michela Favaro, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per un importo pari a 350mila euro che saranno finanziati con fondi del Comune.

Nella stessa seduta l’esecutivo di Palazzo Civico, sempre su proposta della vicesindaca, ha approvato il progetto esecutivo, il quadro economico e il cronoprogramma finanziario per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile di via Sostegno 41, sede di una comunità alloggio per disabili, per un importo complessivo di 180mila euro (IVA compresa) finanziato con fondi del Comune.