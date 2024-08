Gli ospedali (e i malati) non vanno in ferie: continuano le attività dei volontari per i bimbi malati del Regina Margherita

Gli Ospedali non chiudono per ferie: in corsia si trova sempre un medico, un infermiere, qualcuno che si prenda cura di chi non sta bene, anche a Ferragosto.

Ma non mancano nemmeno i volontari di Fondazione Forma, che vive il Regina Margherita quotidianamente e per questo si impegna a mantenere attive le iniziative e l’assistenza anche in estate.





“Il supporto dei volontari è cruciale per i bambini ricoverati durante i mesi estivi” sottolinea Fondazione Forma. Il volontariato rappresenta infatti una componente essenziale nel benessere dei piccoli pazienti, offrendo non solo assistenza, ma anche compagnia e leggerezza. Essi si dedicano con impegno e passione a rendere meno gravoso il periodo di degenza offrendo momenti di svago che aiutano i bambini a mantenere un senso di normalità e serenità.

“Meno male che ci siete”, è la frase che più si sente dire dai genitori del Regina Margherita in questo periodo, raccontano i volontari della Fondazione.

Ogni settimana c’è un laboratorio educativo grazie alla collaborazione con i Musei della Città, o c’è la visita di BombettaBook con le storie nel cappello, o ancora arrivano Sally e Bruce, i cani della Pet Therapy, a farsi coccolare.

La malattia di un bambino rompe l’equilibrio e la quotidianità di una famiglia e Forma, attraverso la proposta di iniziative e visite gratuite ai musei, cerca di incentivare giornate di condivisione e di benessere per il nucleo famigliare, in particolare nel periodo estivo.

“È stata una giornata meravigliosa, per lui questo è stato finalmente il primo vero giorno di vacanza dopo il ricovero”, ha detto la mamma di Mattia dopo la gita al bioparco Zoom del 13 luglio scorso.

Nel mese di agosto appena iniziato le magliette gialle saranno in Centro Prelievi ed in Pronto Soccorso per accogliere l’utenza, nelle degenze della Pediatria d’Urgenza e della Chirurgia Media Intensità per giocare con i bambini e in tutti i reparti arriveranno gli amici a 4 zampe a portare il buon umore.

A luglio Fondazione Forma, oltre a essere stata presente in Ospedale con con i suoi volontari, con le storie nel Cappello con BombettaBook, con la Pet Therapy, con il progetto “Un'Ora per te”, dedicato ai genitori, ha anche proposto alle famiglie del Regina Margherita delle attività esterne, tutte gratuite, con la presenza di un volontario di Forma che segue le gite.





Visita al MAO, al Planetario, al Museo Egizio ed al bioparco (quest’ultima grazie al dono degli ingressi da parte di un’agenzia)