Grugliasco, lavori in corso in piazza Matteotti per riqualificare il palazzo comunale

Sono iniziati a Grugliasco gli imponenti lavori di riqualificazione del palazzo comunale, in piazza Matteotti 50. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha iniziato a transennare l'area di manovra per il cantiere occupando una porzione di piazza Matteotti, a ridosso della sala consiliare, riducendo di qualche stallo il numero dei parcheggi per evitare disagi ai cittadini che vogliono continuare a parcheggiare in piazza Matteotti.

Si chiede pertanto ai cittadini di fare attenzione alle strisce dei parcheggi cancellati per evitare di parcheggiare e intralciare la viabilità ai mezzi di manovra del cantiere.

I lavori prevedono subito un intervento presso la sala consiliare del Comune. Poi dal 2025 gli operai si sposteranno sui diversi piani dell'edificio iniziando con gli interventi di sostituzione degli infissi, di aerazione, di muratura e una nuova dislocazione degli uffici.