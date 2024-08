Scontro tra due mezzi sulla tangenziale Nord: un'auto si ribalta, disagi alla circolazione

Incidente all'altezza dell'interscambio in direzione Milano sulla tangenziale nord di Torino avvenuto nella prima serata di oggi, giovedì 8 agosto.



Nel sinistro sono stati coinvolti due mezzi, di cui uno si è ribaltato. Si registra un ferito trasportato in codice verde a Rivoli dall'equipe medico sanitario del 118. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.



Si registrano disagi alla circolazione