Un negoziante e un artigiano strangolati dagli usurai: due fratelli e una terza persona finiscono nei guai

In particolare, la vittima ha raccontato di essere ormai esasperato da una situazione ormai insostenibile dal punto di vista finanziario: aveva chiesto in prestito, diversi anni prima, 6.000 euro ad uno degli indagati, accordandosi per una rata mensile con interessi al 10%. Rispettando gli accordi, il commerciante, dal mese successivo alla concessione del prestito, aveva iniziato a pagare il suo debito all'uomo finito in carcere e al fratello, colpito dalla misura degli arresti domiciliari. La somma veniva regolarmente ritirata presso il negozio.