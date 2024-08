Nuova spaccata in Crocetta, questa notte colpito un pastificio. Ruspa (FdI): "Stiamo vivendo un'escalation allarmante"

Non si fermano le spaccate in zona Crocetta. A essere colpito questa volta è stato il Pastificio del Monferrato in corso Alcide De Gasperi.

Nella notte i ladri hanno scardinato la vetrata di ingresso al locale. A segnalare la spaccata che pare non sia stata l'unica nella notte è il consigliere della Circoscrizione 1, Pietro Ruspa (FdI): "La crescente ondata di criminalità sta mettendo in ginocchio i commercianti e alimentando un clima di paura e sfiducia tra i cittadini, che vedono minacciata la loro sicurezza in una zona che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della città. Non si tratta di una questione politica, ma di una preoccupazione reale e condivisa per la sicurezza del nostro centro cittadino. Ci si aspetta che le istituzioni agiscano con decisione per arginare questo degrado e riportare serenità e protezione nelle strade della nostra città. I cittadini e i commercianti non possono più attendere: è il momento di passare dalle parole ai fatti".

Solo cinque giorni fa si erano verificate altri furti sempre in zona Crocetta, mentre il 29 luglio era stato colpito un negozio di elettronica.

"Torino sta vivendo un'escalation allarmante di episodi di spaccate furti e rapine già da diversi mesi - continua Ruspa - ma, come prevedibile, con un significativo aumento già dai primi di agosto che ha raggiunto un nuovo picco la scorsa notte, quando si sono verificati ben otto episodi tra negozi, uffici e attività commerciali nella sola zona della crocetta. La situazione, già preoccupante, era stata oggetto di discussione durante la Commissione sulla Sicurezza della Circoscrizione 1, tenutasi il 25 luglio scorso. In quell’occasione, l’assessore Porcedda aveva accennato a un inasprimento del pattugliamento durante il mese di vacanza, ma con una leggerezza che oggi si rivela drammaticamente inadeguata rispetto alla gravità della situazione. Le misure proposte, infatti, si stanno dimostrando insufficienti, e i fatti delle ultime ore non fanno altro che confermare l’inefficacia degli interventi messi in campo".