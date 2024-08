Scandalo Outlaw “la slot Fuorilegge”: la recensione della Slot

Si dice che in due si stia bene, in tre si faccia folla, ma quando si tratta di libri, film o slot online, c'è qualcosa di appagante in una buona trilogia. La prima parte ambienta la scena, introduce i protagonisti e ciò che devono fare, la seconda riempie alcuni vuoti e risolve alcuni conflitti mentre ne crea di nuovi, mentre il terzo episodio conclude tutto con un grande e luminoso fiocco. Qualcosa del genere. Comunque, una delle più entusiasmanti trilogie di slot online giunge alla sua conclusione con un gioco intitolato Outlaw “Fuorilegge”, il terzo della trilogia The Cult di Big Time Gaming.

Outlaw segue le orme di Lil' Devil e Wild Flower, che sono grandi scarpe da riempire. Ognuno di essi è ambientato in contesti molto diversi, ma tutti e tre hanno un aspetto distintivo che non lascia dubbi ai giocatori su quale serie di slot stiano giocando. Outlaw non fa eccezione e la sua griglia riconoscibile di 6 rulli si trova in una parte infuocata del deserto - apparentemente non lontano dalla miniera originale di Bonanza secondo il suo creatore. È il tipo di luogo in cui i contro-culturalisti potrebbero finire per esplorare un po' di spazio interiore, con una formazione rocciosa rossa infuocata coperta da minacciose formazioni nuvolose sullo sfondo. I suoni potrebbero tendere all'ambient durante il gioco di base, ma Fuorilegge tira fuori le chitarre per illuminare i suoi quattro round bonus.

Slot Outlaw

È ora di esplorare il nostro spazio interiore mentre smontiamo Fuorilegge per esaminare i suoi dettagli. Innanzitutto, l'RTP è solido come sempre da Big Time Gaming. Viene offerto in due forme, sia giocando normalmente al 96,1% o acquistando un round bonus dove la cifra aumenta al 96,16%. In ogni caso, preparati per un'esperienza molto volatile, che può avvenire su dispositivi mobili, desktop o tablet. Quando sei pronto a tuffarti, puoi selezionare puntate da 20 centesimi a 20 euro per giro.

Come si gioca a Outlaw

Premesso che il gioco si trova in versione demo gratis , senza doverlo scaricare sul proprio telefono o computer per chi volesse provarlo gratuitamente. Outlaw si gioca su una griglia di gioco Megaways non a cascata composta da 6 rulli, ognuno dei quali può contenere fino a 7 simboli. Poiché il numero di simboli su ciascun rullo può cambiare, anche il numero di modi per vincere può variare, con un massimo di 117.649. I simboli regolari pagano quando atterrano su rulli consecutivi a partire da sinistra, e ne sono necessari almeno tre per farlo, ad eccezione del simbolo di valore più alto che paga per due uguali. Quello è il classico teschio rosa (che appare per la prima volta in DHV), e da lì troviamo fiori, bottiglie, cactus e i classici simboli delle carte da gioco dall'10 all'Asso come simboli di basso valore.

Outlaw: Caratteristiche delle Slot

Per le caratteristiche, si tratta di componenti vecchi e nuovi che si fondono e si intrecciano per creare qualcosa di diverso. Qui copriamo i wild a rullo intero, i giri gratuiti dell'Angelo Caduto, i giri gratuiti "Stordito in Testa", le versioni potenziate, lo scambio delle vincite e l'acquisto di bonus.

Wild a Rullo Intero

Il Wild dello Sceriffo e il Wild dell'Outlaw sono wild a rullo intero che appaiono sui rulli 2, 3, 4 o 5. Entrambi sostituiscono tutti i simboli di pagamento regolari e le vincite sono moltiplicate per x7 per ogni Wild dello Sceriffo che sostituisce in una vincita.

Scatter

Ci sono due tipi di scatter in Outlaw: uno scatter d'argento regolare e un Megascatter d'oro. Se si ottengono 3 o più scatter si vincono giri gratuiti e se uno dei scatter che ha attivato la funzione è un Megascatter d'oro, si ottengono giri gratuiti potenziati. Quando si attiva uno dei due tipi di bonus, i giocatori possono scegliere tra i giri gratuiti dell'Angelo Caduto o i giri gratuiti "Stordito in Testa" (o le versioni potenziate). Quando si accede ai giri gratuiti, non solo le immagini cambiano, ma i The Cult iniziano a suonare la loro canzone "Outlaw" durante il gioco.

Giri Gratuiti dell'Angelo Caduto

Questa funzione offre 7 giri gratuiti. Prima di iniziare i giri gratuiti, viene selezionato casualmente un simbolo reale a basso pagamento come Wild Sticky. Quando il simbolo scelto appare sui rulli 2-5, diventa un Wild Sticky, che si attacca letteralmente in posizione fino alla fine della funzione e il numero di simboli su quel rullo viene bloccato. Se tutte le posizioni su un singolo rullo sono riempite con Wild Sticky, vengono assegnati +3 giri gratuiti extra. Per i Giri Gratuiti dell'Angelo Caduto Potenziati, le regole sono le stesse, ma viene scelto anche uno dei simboli di pagamento alto come secondo Wild Sticky sui rulli 2-5. Gli scatter non compaiono in nessuna delle due versioni di questo bonus.

Giri Gratuiti "Stordito in Testa"

In questa funzione vengono assegnati in totale 8 giri gratuiti. Durante i giri gratuiti, su ogni giro appare un Wild Ladder a rullo intero, che evidenzia un moltiplicatore fino a x77. Eventuali vincite che passano attraverso il Wild Ladder hanno il moltiplicatore applicato. Gli scatter d'argento rimangono sui rulli per questa funzione e se ne si ottengono 3, 4 o 5 si vincono rispettivamente 4, 6 o 8 giri gratuiti extra.

Scambio di Vittorie

Quando si vince 100 volte la puntata o più, i giocatori possono pagare una somma pari a 100 volte la puntata per acquistare giri gratuiti. Oppure, se l'importo della vincita è compreso tra 25 e 100 volte la puntata, è possibile scommettere la vincita per avere la possibilità di vincere giri gratuiti o Giri Gratuiti Potenziati su due ruote premio segmentate.

Acquisto Bonus

In alternativa, i giocatori con accesso all'acquisto bonus possono acquistare il bonus regolare per 70 volte la puntata o la versione potenziata per 300 volte la puntata.

In conclusione

In breve, Outlaw, il terzo gioco della trilogia di Big Time Gaming, offre un'esperienza di gioco coinvolgente con molte possibilità di vincita nel gioco base grazie ai due wild che coprono l'intero rullo. Tuttavia, le caratteristiche dei wild potrebbero deludere alcuni giocatori. I giri gratuiti potenziati offrono la massima varietà con moltiplicatori elevati, ma il potenziale massimo di vincita non è il più alto tra i giochi della serie. Nel complesso, Outlaw offre un'esperienza solida e conclude la trilogia con successo, offrendo elementi unici e affascinanti, sebbene alcuni giocatori possano sperare in un potenziale di vincita ancora più elevato.