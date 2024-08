Rivoli, il Comune si impegna per una maggiore inclusione: "Giochi accessibili nei giardini e nei parchi pubblici"

Verrà realizzato un censimento degli attuali giardini e parchi comunali per valutare lo stato delle attrezzature ludiche e l’accessibilità per i bambini con disabilità. Nel prossimo bilancio comunale verrà previsto uno stanziamento dedicato all’acquisto e all’installazione di giochi inclusivi accessibili nei giardini e nei parchi pubblici della città. Le associazioni di famiglie e persone con disabilità saranno coinvolte nella scelta e nella progettazione delle nuove attrezzature ludiche per garantire che rispondano effettivamente alle esigenze di inclusione. Verranno infine monitorati l’uso e l’efficacia dei giochi inclusivi installati, raccogliendo feedback da parte delle famiglie e delle associazioni per valutare possibili miglioramenti futuri.