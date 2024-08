Inizia la presale di Crypto All-Stars, la nuova piattaforma per mettere in staking le meme coin e guadagnare ricompense triple

Il settore delle meme coin ha un nuovo partecipante ai giochi, si tratta di STARS, il token del progetto Crypto All-Stars, che vuole portare il segmento in una nuova era. Un’affermazione senza dubbio coraggiosa, ma che non manca certo di sostanza. Il team di sviluppo del progetto, infatti, ha ideato una sorta di banca delle meme coin che, al lancio sul mercato, permetterà agli utenti di bloccare le meme coin di cui dispongono per ricompense di staking triple.

Crypto All-Stars è un progetto che si è già guadagnato l’attenzione dei trader, suscitando un certo clamore tra gli investitori. L’incentivo principale è senza dubbio la possibilità di ottenere ricompense di staking triple utilizzando le proprie meme coin e ottenendo così ulteriori token STARS. Dando un’utilità anche alle meme coin che sono fondamentalmente solo speculative.

Visita il sito di Crypto All-Stars

Crypto All-Stars trasforma l’ecosistema delle meme coin

II sistema è senza dubbio innovativo, pertanto è senza dubbio possibile che Crypto All-Stars riesca a ritagliarsi un posto nel competitivo mondo delle meme coin. Riunendole tutte su una sola piattaforma, il progetto offre un metodo di staking ottimizzato per i migliori risultati.

Ma quali sono le meme coin che sarà possibile bloccare in questo MemeVault? Il team di sviluppo le ha indicate tutte sul sito ufficiale e si tratta di ben 11 meme coin: DogeCoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepecoin (PEPE), Floki Inu (FLOKI), Brett (BRETT), Mog Coin (MOG), Milady (LADYS), Turbo (TURBO), Toshi (TOSHI), Coq Inu (COQ), Bonk (BONK).

Bloccando queste meme coin si possono ottenere quindi token STARS, chiave di volta dell’intero progetto. I trader possono poi piazzare in staking anche questi ultimi, soprattutto nella fase di prevendita dove le ricompense stimate sono ancora a quattro cifre.

Al momento si parla di un tasso di ricompensa annuale del 4988%, con oltre 140 milioni di token già bloccati da parte dei primi investitori. Un elemento che è in grado di attirare molti altri trader interessati a guadagni a lungo termine.

Roadmap e futuro di Crypto All-Stars

Il progetto punta a posizionarsi in modo da assurgere a leader del settore delle meme coin. I primi investitori hanno quindi la possibilità di unirsi acquistando i token STARS in prevendita. Durante questa fase, è possibile ottenere immediatamente un vantaggio, preparandosi così al lancio ufficiale del token sugli exchange.

Man mano che STARS diventa accessibile per un pubblico più ampio, anche l’interesse continuerà a crescere. Lo staking è lo strumento migliore per tutti coloro che vogliono massimizzare i propri profitti e il MemeVault potenzia questa attività con le ricompense triple.

Al termine della fase di prevendita, i trader riceveranno i token STARS acquistati e potranno immediatamente effettuare il trading sugli exchange principali alla miglior quotazione. Ottenere quindi profitti potrebbe essere molto semplice, soprattutto se il listing aprirà a un prezzo maggiorato rispetto a quanto gli investitori hanno pagato in questa specifica fase.

Prevendita esplosiva? I primi indicatori sono ottimi

La presale di Crypto All-Stars ha già superato i 360.000 dollari a pochi giorni dal lancio. Questo fa ben sperare per l’interesse da parte della community che potrebbe quindi concretizzarsi maggiormente nelle prossime settimane.

Partecipare ora all’acquisto dei token STARS è semplice e vantaggioso. Il costo è di 0,00138$ ed è possibile effettuare l’acquisto usando BNB, ETH, USDT o carta di credito. Per accedere alla presale è anche necessario disporre di un wallet tra quelli compatibili. Quello consigliato, in questo caso, è Metamask, che consente anche di acquistare le criptovalute necessarie per lo scambio con token STARS. Tuttavia è comunque possibile sceglierne anche di altri, come Coinbase Wallet, Best Wallet o Wallet Connect.

Il riscontro da parte della community non tarderà ad arrivare, con le pagine social ufficiali che stanno già acquistando trazione. La pagina X di Crypto All-Stars ha quasi raggiunto i 3.000 follower mentre sono più di 1.500 i trader che partecipano al canale Telegram. Finché il prezzo è basso e le ricompense di staking sono elevate, STARS è decisamente un token da prendere in considerazione, con la certezza che nei mesi a venire farà ancora parlare di sé.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars