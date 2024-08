Sabato 17 agosto, all'Auditorium Alfano, la classica si trasforma. Due star internazionali ti aspettano con il loro 'Happy Concert'

Sabato alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano Igudesman & Joo arrivano alla SANREMO SUMMER SYMPHONY. Un’occasione unica per ascoltarli dal vivo.

Considerati il lato surreale, ironico ed esibizionista della musica classica, il violinista russo Aleksey Igudesman e il pianista anglo-coreano Hyung-Ki Joo, sono abituati a girare il mondo e a spopolare sul web dove il loro video raggiungono milioni di views.

Due vere e proprie star della musica internazionale. Aleksey Igudesman ha lavorato a Hollywood con il premio Oscar Hans Zimmer mentre il pianista Hyung-ki Joo ha collaborato, tra gli altri, con Billy Joel. Tra le loro collaborazioni più note quella con Roger Moore e quella con John Malkovich. I grandi nomi della musica classica li rispettano a tal punto da far irruzione nei loro sketch musicali durante le loro tournée in giro per il mondo. La sera di Capodanno 2011, alla Konzerthaus di Vienna, con l‘aiuto di 100 violinisti provenienti da tutto il mondo Igudesman & Joo hanno stabilito il record del mondo del maggior numero di “Violinisti Danzanti” insieme sul palcoscenico. Un record mondiale ideato e prodotto a sostegno delle iniziative dell'UNICEF.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo racconta “Sono particolarmente fiero di essere riuscito a portare a Sanremo due artisti di questa levatura. Il loro lato istrionico e comico non deve ingannare… Sono due musicisti di una bravura mostruosa. Il loro concerto è un vero e proprio spettacolo, che si compone di una serie di gag e brani che hanno un substrato tecnico di una difficoltà enorme. Sia i fan sfegatati che chi assisterà per la prima volta ad un loro show rimarrà divertito e ammirato dalla loro bravura e da quello che faranno con l’orchestra!”

Il loro sodalizio artistico dura da vent’anni e si concluderà alla fine del 2025. Quella di Sanremo probabilmente sarà l’ultima occasione per vederli insieme in Italia.

In questi vent’anni il duo ha proposto una formula innovativa che mescola musica classica, umorismo, commedia, suggestioni pop. Filo conduttore di ogni loro produzione è il sogno di rendere la musica classica accessibile a un pubblico più giovane e numeroso. Questo desiderio li ha portati anche a creare i documentari-show come “Historical and Hysterical Guide to the Orchestra” (disponibile su Prime Video) che in maniera divertente porta il pubblico a scoprire la storia e le caratteristiche di ogni strumento musicale.

All’Auditorium Franco Alfano sabato porteranno il loro show “Happy Concert” accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Proprio come dice il titolo si tratta di un “concerto felice” che propone anche “Happy”, la hit internazionale di Pharrell Williams. In scaletta ci saranno brani classici ma sempre riarrangiati dal duo in maniera inaspettata. Non mancherà anche un omaggio alla musica italiana con la romanticissima “Amore baciami” di Carlo Alberto Rossi proposta con un mix pronto a sorprendere.

L’intento, racconta il duo, è quello di creare, brano dopo brano, un irrefrenabile aumento di felicità capace di immunizzare contro tutti i problemi del mondo, almeno per tutta la durata del concerto!

Sul palco con i due grandi artisti e l’orchestra anche Lucy Landymore, pluripremiata polipercussionista, batterista e compositrice, nota per la sua versatilità e abituata a stupire il pubblico insieme a Igudesman & Joo.

Sul sito www.sinfonicasanremo.it sono a disposizione in prevendita i biglietti e gli abbonamenti per tutte le date della rassegna. Biglietti acquistabili anche nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia.

Per chi desidera acquistare gli ingressi il giorno stesso del concerto è possibile recarsi al chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20:00.

Per gli acquisti presso “Info point” è a disposizione la promo “Amici della Sinfonica”, che permette l’ingresso a soli 10 euro per nuclei familiari e gruppi di amici composti da più di 3 persone. Per i bambini sono i 14 anni l’ingresso è gratuito.