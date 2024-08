L'8 settembre ad Ivrea torna la "Corsa dei 5 Laghi"

Domenica 8 settembre sarà in programma ad Ivrea la 47esima edizione della manifestazione “Corsa dei 5 Laghi”, organizzata dal Gruppo Sportivo AVIS Ivrea, insieme all’Associazione “La Compagnia dei 5 Laghi”. Si tratta di un ECOTRAIL di circa 25 km su fondo misto (asfalto, sterrato, boschi e porfido); i suoi 450m di dislivello complessivo sono ben distribuiti lungo il percorso che parte ed arriva nel centro di Ivrea snodandosi attraverso il "Parco dei 5 laghi" che, con più di 500 km quadrati di superficie, è ad oggi uno dei rilievi morenici meglio conservati al mondo.

Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano e Cascinette d’Ivrea sono gli altri comuni toccati dalla manifestazione. Dopo il successo dello scorso anno (quasi 1000 partecipanti) l'importanza della manifestazione é cresciuta e nel 2024 sarà anche: • prova unica del Campionato Regionale FIDAL Piemonte di Trail Corto (individuale e di società) • prova conclusiva del TROFEO ECO REGIONE PIEMONTE 2024 • prova conclusiva del Circuito UISP Together Trails • gara qualificante UTMB 20K. Contemporaneamente si svolgerà anche la 7° Edizione della “Corsa dei 2 Laghi”, in versione sia competitiva sia non competitiva, su un tracciato di 11 chilometri e poco meno di 200 metri di dislivello, in prevalenza su asfalto ma con tratti sterrati ed il suggestivo passaggio finale boschivo sul Monte Stella di Ivrea comuni alla “5 Laghi”.