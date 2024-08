Ippodromo di Vinovo: il 1° settembre la pista riapre con il classico Gran Premio Marangoni

Quattro mesi a tutta, perché l'Ippodromo di Vinovo non si fermerà più da qui a fine anno. Da inizio settembre partirà la seconda parte della stagione, con 22 giornate di corse che termineranno solo a Capodanno e il primo appuntamento è già fissato. Domenica 1° settembre sarà la giornata del Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, la grande classica preautunnale per i cavalli di 3 anni che preparano il Derby romano di ottobre.

Al via tutti i migliori indigeni e non solo, perché ormai i giochi dei partenti sono fatti. Il montepremi è di spessore assoluto, con 154mila euro per la prova Open e altri 66mila per quella Filly riservata solo alle femmine, in una giornata ancora una volta patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino che da tempo ha sposato la causa del trotto torinese.

Solo la punta dell'iceberg in una domenica che prevede nove corse, un paio con i nastri e il solito spazio per i gentlemen. E il pubblico potrà divertirsi ancora una volta con i giri sulle carrozze storiche di Adamo Martin e quelli gratuiti sui pony per i più piccolo che godranno anche dell'animazione garantita dal personale di Jolly Land. Inoltre sarà aperto come sempre il ristorante panoramico HippoBreak con affaccio sulla pista, insieme a tutti gli altri punti di ristoro presente nell'impianto.

Settembre si annuncia caldissimo, in tutti i sensi, per Vinovo. Ci saranno in tutto 9 giornate di corse e altre 4 a ottobre, tutti i mercoledì. A novembre, poi, partenza con il botto. Venerdì 1° infatti sarà la giornata più piena dell'anno. Era già in programma il doppio appuntamento con il Gran Premio Orsi Mangelli, anche in versione Filly, che per tutti sarà la vera e unica rivincita di Derby e Oaks. Ma sempre quel pomeriggio ci sarà anche il Palio delle Regioni 2024/205 nell'unica tappa piemontese. Un circuito fortemente voluto dal MASAF, per promuovere la vera cultura ippica, abbinata anche all’enogastronomia legata al Made in Italy, a territorio, alla socialità e al benessere animale, al rapporto uomo-cavallo. Ecco perché saranno molti anche gli eventi di contorno, che vi illustreremo nei prossimi mesi.

Sempre a novembre tornerà, dopo il grande successo del 2023, anche il Gran Premio Anact – Memorial Ubaldo La Porta, la vera festa per tutti gli allevatori e i proprietari italiani. E a dicembre, grande conclusione della stagione con altre 4 riunioni, l'ultima proprio alla vigilia di Capodanno.