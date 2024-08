Pepe Unchained a 10 milioni di dollari in prevendita. Perché gli investitori credono in PEPU?

La notizia del raggiungimento di 10 milioni di dollari in finanziamenti è stata accolta con grande gioia da parte della community legata al progetto Pepe Unchained. La pagina social X e il canale Telegram, che sommati hanno oltre 16.000 follower, sono in fermento per questo importante traguardo raggiunto. Si parla già di token 100x, in grado di spostare l’attenzione dal token PEPE, rendendo così PEPU un valido avversario per le meme coin più importanti del settore.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

I vantaggi di Pepe Unchained

Per avere una concezione chiara del progetto bisogna innanzitutto analizzare le idee proposte, per capire di cosa si tratti e perché sta avendo tutto questo successo. Innanzitutto, PEPU non è una semplice copia di PEPE. Si basa naturalmente sullo stesso meme, la popolarissima rana Pepe the Frog, tuttavia a questo aggiunge anche un elemento di funzionalità importante, ovvero il passaggio a una blockchain Layer-2.

Sarà la prima meme coin dedicata a Pepe the Frog a sfruttare una propria Layer-2, cosa che ha intrigato i primi investitori, date le potenzialità della L2. Come molti investitori sapranno, la maggior parte delle meme coin attualmente sul mercato è ancora legata alla più lenta Layer-1. Un ecosistema dove le transazioni impiegano più tempo per essere portate a termine e con costi di commissione alti. La Layer-2 stravolge questo paradigma, abbassando sia il tempo di transazione, sia i costi gas connessi. Stando al team di sviluppo, parliamo di una velocità di 100 volte maggiore rispetto a quella della blockchain Ethereum Layer-1.

Vale la pena sottolineare che adotta il protocollo PoS (Proof-of-stake) per migliorare la stabilità e la sicurezza. Caratteristiche molto importanti per tutti gli investitori. Queste caratteristiche hanno catturato subito l’attenzione dei trader e PEPU è divenuto uno dei token potenzialmente più vantaggiosi da acquistare in questo momento.

Guadagni maggiori per i primi investitori

Trattandosi di un ICO, ovvero Initial Coin Offering, il funzionamento della prevendita prevede un costo incrementale per il token. Al momento il prezzo è di 0,0092364$, un’entrata sostanzialmente bassa ma che continuerà ad aumentare nel tempo che separa il token dalla fine della presale e il lancio sugli exchange. Tale meccanismo premia sostanzialmente i primi investitori, quelli che partecipano prima hanno così un margine di guadagno superiore. Una dichiarazione d’intenti, se vogliamo, nonché piena fiducia nel buon andamento dell’asset.

Se consideriamo che sono oltre 10 i milioni di dollari raccolti, è chiaro che la prevendita sta andando a gonfie vele e sono sempre più i trader che decidono di unirsi acquistando token PEPU. Per questa attività, ricordiamo, è necessario avere un wallet compatibile. Inoltre, bisogna possedere sul wallet ETH o USDT per effettuare l’acquisto.

Dopo aver finalizzato l’operazione, bisognerà attendere la fine della prevendita, momento in cui i token acquistati verranno trasferiti al proprio wallet. Ma c’è di più, dal momento che è possibile anche bloccarli, posizionandoli in staking.

Protocollo di staking vantaggioso

La Layer-2 è in grado di offrire vantaggi anche in merito allo staking, con ricompense superiori date dalla maggior velocità della blockchain. Tenendo conto di ciò, il team di sviluppo ha allocato un maggior numero di token per questa attività, che costituisce il 30% del totale. I trader non hanno perso tempo e al momento sono oltre 800 milioni i token che sono stati bloccati. In questo modo, si ricevono ricompense annuali con tasso di distribuzione dinamico. Bloccare i token permette di avere un certo controllo anche sull’andamento a lungo termine del token, poiché si evita così una vendita eccessiva e si mantiene il prezzo stabile, con potenziali picchi di richiesta.

Al momento il tasso di ricompensa, o APY, è del 198%, quindi ancora molto alto per garantire ritorni annuali sostanziosi. Questa percentuale però non è fissa e continuerà a diminuire man mano che i token in staking aumentano, pertanto chi vuole approfittare del tasso migliore deve affrettarsi a bloccare i propri PEPU.

Il team di sviluppo è alacremente al lavoro per far sì che il progetto si riveli un successo non solo in termini di presale ma conquistando anche uno spazio in grado di perdurare nel panorama delle meme coin. Pepe Unchained potrebbe rivelarsi una vera sorpresa da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

