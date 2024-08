A Mirafiori Sud si prepara la passata di pomodoro comunitaria e solidale

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre torna l’evento per preparare la passata di pomodoro insieme, nel cuore di Mirafiori Sud: la SOCIAL PASSATA.

Orti Generali, il progetto nato nel 2018 per riqualificare l’area verde di Parco Piemonte, ha una viva comunità di ortolani che, insieme a persone del quartiere e chiunque lo desideri, ormai da 4 anni si ritrova per realizzare insieme le scorte di salsa per l’inverno con il passapomodoro elettrico a disposizione dei partecipanti e i pomodori di qualità Buoni e Giusti Coop, contro il caporalato.

Ogni partecipante avrà ad uso esclusivo: un tavolo, un bruciatore, un pentolone con coperchio, tagliere e coltelli, mestolo e schiumarola imbuto per il travaso contenitori.

In condivisione: il lavandino per il lavaggio un potentissimo passapomodoro elettrico.

Cosa portare: pomodori, sale e tanto basilico barattoli già puliti canovacci e contenitori vari cassette e coperte per fare la passata addormentata (può dormire a Orti Generali).

Contributo di 35 € per mezza giornata con 30 kg di pomodori inclusi.

La mezza giornata è dalle ore 9 alle ore 13 oppure dalle ore 14 alle ore 18.

Massimo 2 persone per postazione.

Evento aperto a tutti, prenotazione obbligatoria sul sito: www.ortigenerali.it/social-passata-2024

Inoltre:

Sabato 7 settembre, il laboratorio per famiglie Facciamo i cavatielli con Maria per imparare a fare la pasta fresca con la tecnica originale spiegata da Maria di Orti Generali.

Dalle 10:30 alle 12:30 e al termine mangiamo insieme i cavatielli al sugo! Quota 24€ (un adulto + un bambino) Iscrizioni sul sito www.ortigenerali.it/facciamo-i-cavatielli-7-settembre-2024



Domenica 8 settembre, alle 18:00, “Agricoltura e mondo del lavoro” talk in cui interverranno: Stefania Prandi, giornalista e scrittrice, presenterà il suo ultimo libro "Le madri lontane"; Rete Humus racconterà la propria attività di sostegno ai piccoli produttori; Dario Dissette ed Enrico Nada di Nova Coop illustreranno l'impegno della grande distribuzione per una filiera agricola etica.

alle 19:00 concerto acustico del cantautore torinese Nicolò Protto.

Dalle 20:00 Pasta al sugo e ballo liscio, festa grande con una tavolata da 100 posti nel prato della fattoria. Il menù prevede: pasta al sugo di pomodoro fresco e gelato fiordilatte agriberroni con coulis di pomodoro a completare. Durante la cena si esibirà in un concerto per fiati la Miraflowers Girl Band, la prima band di quartiere. A seguire: serata danzante di ballo liscio per ballerini in coppia o singoli di ogni età per il più tradizionale dei balli sociali. Quota: 10€ (sia adulti che bambini), iscrizione obbligatoria sul sito: www.ortigenerali.it/prodotto/pasta-al-sugo-e-ballo-liscio-8-settembre-2024/

INFORMAZIONI

info@ortigenerali.it / 331 1370672 / www.ortigenerali.it