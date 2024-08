Tennis: Lorenzo Sonego vince il torneo di Winston-Salem, da domani il via agli Us Open

Il tennista torinese Lorenzo Sonego ha conquistato il titolo del torneo Atp 250 di Winston-Salem, in North Carolina. In finale il 29enne numero 58 al mondo e 10 del tabellone ha battuto 6-0 6-3 il 19enne statunitense Alex Michelsen in un'ora e tre minuti di gioco.

Ora il via agli Us Open

Per il tennista torinese è il quarto titolo Atp in carriera. Da domani prende il via a New York lo US Open, ultima prova del Grande Slam del 2024: per Sonego debutto difficile contro Tommy Paul, testa di serie numero 14.