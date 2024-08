L’Unità Cinofila della Croce Verde di Cumiana cresce anche fuori regione

“Al momento le unite operative cane-addestratore sono 8. In formazione ce ne sono altre 20 nel mantrailing e 8 per i cani da ricerca in superficie”, fa il punto Luca Fra, responsabile dell’Unità Cinofila della Croce Verde di Cumiana, nata di recente.

Un nucleo che va oltre i confini del Piemonte: “Quando abbiamo istituito la squadra cinofila, abbiamo deciso di accettare iscrizioni anche da persone residenti in altre regioni”, continua Fra. Tutti hanno frequentato il corso tramite la Ivan Schmidt Academy o la Dog Training Cumiana e continuano con gli allenamenti nella loro regione. “Se c’è un caso di scomparsa o una richiesta di intervento nella loro zona so che posso inviare loro. Abbiamo unità in Piemonte, in Lombardia, in Trentino e in Veneto. Sono tutti volontari della Croce verde di Cumiana, che hanno il brevetto per la nostra unità cinofila”.

In poco tempo sono già state effettuate otto ricerche. Ma come funziona? Quando si riceve la notizia di una scomparsa, se c’è un’unità operativa in zona, c’è una procedura da seguire. “Telefono al nostro presidente per avere l’autorizzazione a informarmi. A quel punto chiamo il comandante dei carabinieri del posto e offro il nostro aiuto. Se lui ha l’autorità per autorizzarci a intervenire lo fa, altrimenti mi fa parlare con chi dirige le ricerche in quel momento. In caso sia stato attivato il piano di ricerca provinciale per la ricerca di persone scomparse, bisogna sentire l’incaricato della Prefettura, della sezione Protezione Civile, e allora sarà lui a dovermi autorizzare”.

Solo quando tutti i permessi sono concessi, viene inviata l’unità cinofila operativa, sempre con una o due persone della Croce Verde a supporto. Di solito sul posto viene affiancata da una pattuglia dei carabinieri o dal personale della Protezione Civile. “Una volta concluse le ricerche, a prescindere dall’esito, ogni membro della Croce Verde che è intervenuto mi fa un rapporto scritto su come è andato l’intervento. Il giorno dopo telefono a chi ha autorizzato a far partire le ricerche e faccio un debriefing”.

L’Unità Cinofila ha predisposto anche un kit per il ritrovamento delle persone scomparse, la ‘K9 scent box’. L’obiettivo è quello di mantenere un testimone d’odore, disponibile immediatamente, per dieci anni circa. È stato studiato per le persone più fragili, come bambini o persone anziane e con demenza senile. “Quando c’è uno scomparso i cane da ricerca molecolari hanno bisogno di un testimone d’odore, per esempio un indumento. Per reperirlo il processo è un po’ lungo e la ricerca viene ritardata di un paio d’ore. Se la persona fragile o i parenti hanno già il testimone pronto nella nostra K9 scent box, l’operatore può partire subito”. Uno strumento che permette di risparmiare tantissimo tempo e aumentare le probabilità di ritrovamento di chi è scomparso. In questo casi la tempestività è fondamentale.

Nel kit sono presenti un vaso a chiusura ermetica, dei guanti e una garza sterili. La procedura per usarlo è semplice: “Bisogna tenere la garza addosso alla persona per una giornata, poi con i guanti la si prende e la si mette nel vaso a chiusura ermetica. Infine, si compila il foglio di identikit”, indica Fra.

L’acquisto è a offerta libera, partendo da un minimo di 15 euro, e i proventi sono destinati alla Croce Verde. Sono tre, sinora, le persone che l’hanno comprato.

Chi vuole entrare nell’Unita Cinofila della Croce Verde di Cumiana può iscriversi al corso abilitante al brevetto operativo di ricerca delle persone scomparse. Le specialità tra cui si può scegliere sono la ricerca in superficie e il mantrailing.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 15 ottobre, a meno che non si raggiunga prima un numero troppo elevato di adesioni per poter garantire un’adeguata gestione dei corsi.