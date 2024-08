Agosti di controlli per la Municipale di Grugliasco: fermato un ricercato

Un bilancio positivo quello stilato dal comandante della Polizia Locale di Grugliasco Massimo Penz nel mese di agosto. «Nonostante i caldi torridi di questi giorni gli agenti della Polizia locale non hanno smesso di pattugliare, per tutto il mese di agosto, le strade semi deserte del territorio comunale, per garantire ai pochi abitanti ancora in città un tranquillo mese».

Proprio il 16 agosto scorso, durante il regolare servizio, attorno alle 17, due agenti del Comando, transitando in strada del Portone hanno notato due uomini armeggiare su un veicolo in sosta, nella zona industriale di Grugliasco. Insospettiti si sono avvicinati ai due per chiedere cosa stessero facendo. Da questo casuale controllo e dai successivi accertamenti si è aperto un vero e proprio "vaso di pandora".

Il primo uomo, F. G., di 51 anni è risultato alla guida di un furgone rubato con targhe rumene (anch'esse denunciate al furto), ricercato da i tribunali di Cuneo e Torino per scontare una pena detentiva di 3 anni.

Il suo complice H.B. di origini magrebine e di 30 anni, invece, è risultato avere altri precedenti per reati minori.

Sentito il magistrato di turno da parte dell’ufficiale presso il Comando di Grugliasco, è scattato l’arresto immediato dell’uomo ricercato, con trasferimento presso la casa circondariale di Torino. Il complice, invece, è stato rilasciato dagli operatori polizia con una ulteriore denuncia a piede libero.

Ma non basta. All'arresto di F.G. si è aggiunto anche il ritiro della patente poiché privo di punti, a causa della somma di infrazioni al Codice della strada, che gli consentisse di guidare.

«Grande merito ai miei operatori in servizio che, nonostante le ristrettezze di organico, denotano ogni giorno grande serietà, professionalità e attenzione al territorio - ha sottolineato il comandante Penz -. Ho riportato la mia grande soddisfazione al sindaco Emanuele Gaito che, anch'esso, estremamente entusiasta al rientro dalle ferie provvederà personalmente a trasmettere agli operatori intervenuti».