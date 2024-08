"Una notte al Para": il campo da calcio del Collegno Paradiso si trasforma in un mini campeggio

Un intero campo da calcio che diventa casa per una notte. Con un’iniziativa più unica che rara, la società calcistica Polisportiva Collegno Paradiso, ha deciso di offrire alle annate degli Esordienti 2012 e 2013, un "mini ritiro” il 28 agosto e il 6 settembre, trasformando il proprio campo da calcio di via Vespucci 1, a Collegno, in un “mini campeggio” per 7 tende da 8 posti l’una, per i giocatori di 11 e 12 anni, i loro mister e i dirigenti accompagnatori che dormiranno insieme sotto le stelle del campo del Paradiso.



Ad aderire a “Una notte al Para”, titolo ripreso dal famoso film “Una notte al museo”, oltre 50 ragazzi che vivranno, per un’intera notte, a stretto contatto, sul campo dove, a breve, disputeranno le prime amichevoli e i primi tornei di calcio della nuova stagione 2024-2025. Un’iniziativa che servirà a fare gruppo e che prevede la pizzata in società, il montaggio delle tende e alcuni divertenti giochi tra cui una caccia al tesoro tra le vie di borgata Paradiso, prima di andare tutti a coricarsi sotto le stelle. Al mattino sveglia presto, colazione, rifinitura e partita amichevole.



Un’iniziativa che si concretizzerà anche grazie alla partnership tra la società calcistica Collegno Paradiso e Decathlon di Grugliasco. Una collaborazione nata quest’estate che ha permesso ai dirigenti del Paradiso di noleggiare solo la metà delle tende, mentre le altre sono state offerte gratuitamente da Decathlon, marchio non nuovo a queste iniziative di promozione dello sport e dello “spirito di gruppo”.