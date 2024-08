Doppio spettacolo all'Ippodromo di Vinovo: il 1° settembre, Gran Premio Marangoni open e Filly in notturna

Ormai è tutto pronto. Domenica 1° settembre riaprirà i battenti l'Ippodromo di Vinovo dopo la breve pausa estiva e da lì a fine anno non si fermerà più: ben 22 giornate di corse, con alcuni appuntamenti imperdibili, segnati dai Gran Premi che hanno segnato la storia della pista torinese. Il primo sarà subito il Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni, la grande classica preautunnale per i cavalli di 3 anni che preparano il Derby romano di ottobre, sia in versione Open che Filly.





Lo scorso anno vinsero Eolo Jet ed Esperia Cr. Ora siamo a caccia dei nuovi grandi protagonisti per due corse con un montepremi di spessore assoluto:154mila euro per la prova Open e altri 66mila per quella Filly riservata solo alle femmine, in una giornata ancora una volta patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino che da tempo appoggia la causa del trotto torinese.

Andiamo con ordine, ora che conosciamo tutti i partenti. Nel GP Marangoni Open, Corsa di gruppo 1 che assicura il pass diretto al Derby per il vincitore della corsa, tanti i cavalli attesi. A partire da Frank Giò, portacolori della Bivans e allenato da Sebastian Guaratò, che si è comportato ottimamente nella trasferta francese. Torna in Italia e lo farà sulla pista dove ha effettuato la qualifica e il debutto vincente. In più Matthieu Abrivard alle guide, non si farà sfuggire la ghiotta occasione di partire con il numero 2.

Rivale principale dovrebbe essere Falco Killer Gar, penalizzato in seconda fila al 10. L’allievo dei Gocciadoro e della Pachino Horse, affronterà per la prima volta il tracciato torinese Numeri estremi per Frankie Lj con l'enfant du pays Gabriele Gelormini che partirà con il 14 e per Fil Ek con Pietro Gubellini al via con il 7. Numero migliore della seconda fila per Far West Bi e Roberto Vecchione, in schiena a Frank Giò. Al via anche l'idolo di casa Santo Mollo, cojn Fakir Roc e il 4.





L’Open si svolgerà sul doppio km mentre il Filly sul miglio. In pole troviamo la vincitrice del Nazionale Filly proprio sulla pista di Vinovo, Fan Idole Vf. In quell’occasione era sfilata in testa con il 6 e ha chiuso la pratica in fretta, quindi domenica prossima con l’1 potrebbe fare altrettanto ancora più facilmente. Alle sue spalle tre mesi fa era arrivata in piena spinta la compagna di allenamento Francy Caf, che questa volta avrà le mani di V.P. Dell’Annunziata e il 3 di partenza.

Sorteggio amaro per Fantastica Doda, rimasta con l’8 ma in schiena alla favorita. Alle guide sempre Santo Mollo per l'allieva di Tiberio Cecere, seconda di recente al Garigliano dietro a Funny Giò, dopo la vittoria nel Città di Napoli Filly. Funny Giò ha una forma strepitosa e non a caso è stata la scelta di Alessandro Gocciadoro anche se il suo 7 complicherà non poco le cose. Da rivedere Fisic Du Rol, sfortunata nelle ultime uscite, con Roberto Vecchione mentre Andrea Guzzinati sulla pista di casa avrà Fast Equos Jet con il 6 e Gabriele Gelormini Fenice del Roncon con l'11.





Due corse bellissime, inserito in un programma ricchissimo. Nove in tutto, a partire dalle 19:45 perché ancora per due riunioni Vinovo non abbandonerà le Notturne. In mezzo al programma un paio di corse con i nastri e il solito spazio per i gentlemen. E Il pubblico potrà divertirsi ancora una volta con i giri sulle carrozze storiche di Adamo Martin e quelli gratuiti sui pony per i più piccolo che godranno anche dell'animazione garantita dal personale di Jolly Land. Inoltre sarà aperto come sempre il ristorante panoramico HippoBreak con affaccio sulla pista, insieme a tutti gli altri punti di ristoro presente nell'impianto.