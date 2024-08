Ponte di Quincinetto: Città metropolitana se ne prenderà cura in attesa del passaggio di proprietà

Sopralluogo a Quincinetto lunedi 26 agosto da parte di Città metropolitana di Torino: il vicesidaco Jacopo Suppo e la consigliera delegata allo sviluppo economico Sonia Cambursano hanno incontrato il sindaco Angelo Canale Clapetto ed alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale per confermare che nel mese di settembre una convenzione sancirà la presa in carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del ponte sulla Dora Baltea e sull’autostrada A5 che collega Quincinetto con la Statale 26, in attesa di definire il passaggio di proprietà vero e proprio che comporta una serie di atti burocratici non immediati. All'incontro era presente un tecnico di Sertec, la società che per conto di Città metropolitana di Torino ha effettuato i controlli negli anni scorsi proprio sullo stato di salute del ponte.