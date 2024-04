Malore improvviso fatale ad un guidatore sul raccordo Ivrea-Santhià

Dopo l'incidente avvenuto sulla statale 25 di Rivoli, altra vittima sulle strade del Torinese in questa mattina del 9 aprile. Il dramma si è consumato sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià.

Fatale un malore improvviso

All'altezza di Alice Castello, in provincia di Vercelli, una vettura ad un certo punto ha accostato sulla corsia d'emergenza. L'uomo alla guida, colto da un malore improvviso, prima di essere stroncato dall'infarto ha avuto la capacità di fermarsi di lato, evitando di causare un brutto incidente che avrebbe finito col coinvolgere altre auto.

Evitato incidente con altre auto

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto purtroppo per l'uomo non vi era più nulla da fare. Intervenuta anche la Polizia stradale per i rilievi del caso.