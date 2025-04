Operazione contro il caporalato abitativo in via Vigevano: il Pd ringrazia le forze dell’ordine

Il controllo a tappeto ha coinvolto l'interno dell'edificio e il cortile, dove le forze dell'ordine hanno cercato persone irregolari sul territorio, occupazioni abusive e allacci non autorizzati.

Il Partito Democratico ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine e, in particolare, alla polizia locale, per la riuscita operazione condotta questa mattina nello stabile di corso Vigevano 4, dove è stato portato alla luce un nuovo caso di caporalato abitativo.

"Il fenomeno del caporalato abitativo è una piaga sociale che affligge Torino da tempo – dichiarano Claudio Cerrato, capogruppo PD in Consiglio comunale, Antonio Ledda, consigliere comunale, e Luca Pidello, presidente della Commissione Legalità –. Si tratta di sistemi di sfruttamento che arricchiscono individui senza scrupoli a danno delle fasce più fragili della popolazione, costrette a vivere in condizioni indegne e in alloggi spesso privi dei requisiti minimi di abitabilità".