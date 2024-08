A Ivrea la quarta edizione di ‘Wonnie in giro’ per promuovere sport e cultura

Sabato 7 settembre si svolgerà a Ivrea la quarta edizione di ‘Wonnie in giro’, un evento volto a promuovere la cultura dello sport e l’importanza dell’attività fisica all’aria aperta.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione FILA Museum, con il patrocinio del Comune di Ivrea e della Città Metropolitana di Torino, e il supporto de 'Il Contato del Canavese'.

Questa edizione si colloca in un periodo significativo, in quanto precede i mondiali di canoa, che si terranno a Ivrea dal 12 al 15 settembre, sottolineando il ruolo della nostra città come punto di riferimento per le attività outdoor.

Wonnie, la mascotte della Fondazione FILA Museum, guiderà un interessante percorso di trekking urbano aperto a tutti, arricchito dalla presenza di due ospiti d'eccezione: Antonio Rossi e Ciccio Graziani, due icone dello sport italiano.

Il trekking avrà una lunghezza di 5 km e toccherà diverse tappe significative della città, tra cui:

l’Anfiteatro Romano: edificato intorno alla metà del I secolo d.C., poteva ospitare fino a quindicimila spettatori, che si trova lungo Corso Vercelli;

il Naviglio di Ivrea: il più antico canale artificiale del Canavese, voluto da Amedeo VIII e realizzato nel 1468, forse con la collaborazione di Leonardo da Vinci;

l’ Asilo Olivetti: costruito tra il 1939 e il 1941, nella Core Zone del Sito UNESCO "Ivrea Città Industriale del XX secolo";

il Ponte Vecchio: di origine romana, distrutto nell'assedio del 1704 e ricostruito pochi anni dopo con torri, copertura e nuovi archi laterali.

il Borghetto: pittoresco agglomerato arroccato sulla sponda destra della Dora Baltea.

La tappa finale sarà il Castello di Ivrea, noto come il “Castello dalle rosse torri”, descritto da Giosuè Carducci. Costruito nel XIV secolo per volontà di Amedeo IV di Savoia con scopi difensivi, il Castello è stato recentemente riaperto con visite guidate che hanno riscosso notevole successo.

Al termine del trekking urbano, i partecipanti avranno la possibilità di prenotare un pranzo speciale in compagnia di Antonio Rossi e Ciccio Graziani, per condividere aneddoti e storie uniche legate alle loro straordinarie carriere.

"È con grande piacere che accogliamo la quarta edizione di 'Wonnie in Giro' e desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Fondazione FILA Museum per aver scelto Ivrea come sede di questo evento. La nostra collaborazione si fonda su una visione condivisa: promuovere l'importanza dello sport e della salute, valorizzando nel contempo ogni aspetto della nostra città – dichiara il Sindaco di Ivrea Matteo Chiantore – la passeggiata ci porterà a scoprire luoghi emblematici, come l’Anfiteatro romano, lo Stadio della Canoa, l’Asilo Nido Olivetti, situati nel cuore del sito UNESCO di Ivrea, insieme al centro cittadino e al Castello dalle rosse torri.

Si tratta di un'opportunità unica per i visitatori di esplorare le meraviglie di Ivrea e per i nostri residenti di approfondire le radici storiche e culturali della loro comunità, diventando veri ambasciatori di questa straordinaria città.

Siamo onorati di avere con noi due ospiti illustri, Antonio Rossi e Francesco 'Ciccio' Graziani, che incarnano perfettamente i valori di uno stile di vita attivo e inclusivo, sostenuti con passione dall'Amministrazione Comunale."

Gli orari della giornata:

ore 09.00: Ritrovo e iscrizione presso anfiteatro romano di Ivrea (possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio della piscina comunale)

ore 09.30: Partenza per il trekking urbano

ore 13.00: Pranzo in compagnia di Antonio Rossi e Ciccio Graziani presso Aquila Nera ristorante. (La prenotazione del pranzo è a carico del partecipante, si invita a contattare direttamente il ristorante Aquila Nera al numero 0125 641416).

L'evento è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione sul sito di Fondazione FILA Museum.:https://www.fondazionefila.com/wonnie-in-giro-2024,oppure scrivendo a info_fondazione@fila.com o telefonando al numero di telefono +39. 015 099 7011.