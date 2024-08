Mister Italia 2024, Torino approda alla finale di Pescara con due rappresentanti

Torino ha due carte da giocare, sul tavolo del più bello d'Italia. Si tratta di Kevin Drago e Andrea De Bellis, che hanno passato le ultime selezioni per Mister Italia 2024 e ora parteciperanno alla finale di Pescara.

Venerdì 30 agosto, sul palco di piazza Salotto, saranno in tutto 40 i pretendenti allo scettro detenuto dal milanese Pierluigi Mastropasqua. Nulla da fare, invece, per gli altri quattro semifinalisti torinesi (Michele De Nicola, Samuele Perna, Stefano Cannalire e Matteo Amateis).

Andrea Debellis, 29 anni, abita ad Alpignano (TO). Di professione giardiniere, la sera nei fine settimana lavora anche come barman in discoteca. Tra gli hobby ci sono il calcio, il beach volley e la thai boxe.