Materiale scolastico per chi ha più bisogno: torna la raccolta solidale dei Lions

Settembre: scuole che iniziano, zaini da riempire, materiale scolastico da comprare e organizzare. Sono oltre 5.000 i bambini in età scolare in famiglie con situazioni di difficoltà tra Torino e cintura che necessitano di un sostegno per l’acquisto del materiale necessario per iniziare l’anno scolastico. Per questo il Lions Clubs International Distretto 108-Ia1 ha organizzato per sabato 7 settembre una raccolta di materiale scolastico presso il Centro Commerciale La Certosa di Collegno. I volontari del Distretto saranno presenti dalle ore 9 alle 18.30 con una postazione di sensibilizzazione e raccolta fra le due entrate del punto vendita dell’ipermercato. Chi vorrà partecipare potrà contribuire con quaderni, penne, matite, colori, pennarelli, gomme, portapenne, astucci, evidenziatori e risme di carta.

Da sempre dalla parte dei bambini, con questo tipo di operazioni i Lions di Torino e cintura, in più di 9 anni hanno aiutato oltre 2.500 famiglie residenti sul territorio. In questi anni hanno raccolto 5.900 alimenti, 3.700 prodotti per l'igiene, 3.026 prodotti per l'intimo e oltre 272mila cambi di pannolini. Si aggiungono il materiale scolastico (9.300 pezzi) donato sempre grazie a iniziative al Carrefour di Collegno e i 3000 prodotti parafarmaceutici lasciati dalla gente nelle farmacie amiche.

La gestione delle donazioni, tutte distribuite secondo criteri di necessità e di equità è resa efficiente grazie alla collaborazione dei Lions sia con le scuole, sia con alcune importanti associazioni del territorio, convenzionate con il Banco del Sorriso, il progetto della Fondazione ULAOP-CRT, in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD), che si occupa del monitoraggio dei bisogni delle famiglie con bambini in difficoltà e del loro sostegno, attraverso la donazione di pannolini e materiali di prima necessità per l’infanzia.

Il numero delle famiglie e dei bambini in difficoltà sostenuti dal progetto nel territorio della Città di Torino e nei comuni della prima cintura è ancora in crescita rispetto a settembre del 2023. Dall’inizio del 2024 sono oltre 5.000 (lo scorso anno erano 4.440) i bambini seguiti tramite il Banco del Sorriso: oltre 2.000 da 0 a 5 anni e circa 3.000 da 5 a 12 anni.