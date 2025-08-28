Città metropolitana e Ciac rinnovano intesa sulla sede di Valperga: "Un investimento per il Canavese”

CIAC e Città Metropolitana di Torino hanno rinnovato il contratto per l'utilizzo degli immobili che ospitano la sede storica di Valperga. Un accordo che rafforza il legame con il territorio garantisce continuità e apre la strada a nuovi investimenti per innovare la formazione, sostenere la crescita e valorizzare le competenze di studenti e studentesse.

CIAC consolida la propria presenza e guarda al futuro con un piano di sviluppo ambizioso che prevede nei prossimi mesi la realizzazione di nuovi spazi, con tecnologie avanzate per preparare le nuove generazioni alle sfide del mondo del lavoro.

Tra i primi interventi, il restyling dei laboratori di acconciatura e la realizzazione dei nuovi laboratori di estetica, progettati per offrire ambienti moderni, sicuri e tecnologicamente avanzati. I primi rendering confermano ambienti progettati per favorire apprendimento, sperimentazione, occupabilità e inclusività.

"Questo rinnovo è molto più di un atto formale: è un patto con il territorio e con le persone che lo vivono – afferma Cristina Ghiringhello, direttrice generale di CIAC -. Grazie alla collaborazione con la Città metropolitana di Torino, possiamo continuare a investire in innovazione, dotando la nostra sede di spazi e attrezzature all’avanguardia. Vogliamo che ogni studente e studentessa trovi qui le condizioni migliori per costruire il proprio futuro. È il nostro modo di crescere insieme alla comunità, in continuità con progetti in ambito meccanico che hanno visto negli ultimi anni la realizzazione dell’area metrologica e del Lean Center".

Anche la Città metropolitana di Torino esprime soddisfazione per l’accordo: “Abbiamo lavorato a lungo per concludere al meglio l’intesa sugli immobili di Valperga – commenta la consigliera metropolitana dedicata allo sviluppo economico, Sonia Cambursano - perché si tratta di una sinergia che rappresenti un modello virtuoso per il rafforzamento dell’offerta formativa e per la competitività del Canavese”.

Per raccontare tutto questo e presentare le novità, il 5 e 6 settembre CIAC apre le porte della sede di Valperga con due Open Days: un invito rivolto a studenti, studentesse, famiglie e imprese. Sarà l’occasione per visitare i laboratori e conoscere i nuovi spazi in progetto, scoprire i percorsi formativi e i servizi di orientamento, incontrare docenti e conoscere da vicino le opportunità di inserimento lavorativo.

Con questo rinnovo, CIAC conferma la sua missione: formare persone, generare valore e costruire futuro e Città metropolitana di Torino supporta questo progetto di sviluppo per il Canavese.