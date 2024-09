Nella notte svaligiano un negozio di Torino, ma sono fermati subito dalla Polizia: due arresti

Due uomini in manette con l'accusa di furto in un negozio di Torino. Poco dopo le due della notte i poliziotti sono intervenuti in negozio di via Giolitti, dopo che la titolare dell’esercizio ha notato dalle telecamere interne due persone intente a rubare la merce.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato all’esterno del negozio la coppia di individui in possesso di due borse rigonfie, che hanno abbandonato alla vista dei poliziotti.

I due si sono quindi separati, dirigendosi in direzioni opposte: il primo si è allontanato lungo via Giolitti, il secondo si è avviato verso piazza San Carlo. Uno di due, nel tentativo di confondere gli agenti, si è sfilato la giacca durante la fuga.

Entrambi, però, sono stati fermati dai poliziotti i quali hanno recuperato anche la refurtiva per un valore di circa 500 euro: cinque paia di scarpe, un tablet e un registratore di cassa. Il tutto è stato poi restituito alla legittima proprietaria.