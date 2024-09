La meme coin Play-to-Earn PlayDoge balza di oltre il 20% dopo il listing: in arrivo altri rialzi?

La meme coin PlayDoge ($PLAY) è balzata del 24% dopo essere stata listata sugli exchange decentralizzati su rete Ethereum e Binance Smart Chain.

Il token $PLAY è stato lanciato dopo che la prevendita di PlayDoge si è conclusa e ha raccolto più di 6,5 milioni di dollari. Il token ha ora una capitalizzazione di mercato di oltre 23,3 milioni di dollari sulle chain di ETH e BSC.

I pool di liquidità su entrambe le chain sono bloccati e hanno un valore combinato di poco più di 550.000 dollari per facilitare il trading e mitigare i timori di un rug pull. In un ulteriore segno di fiducia, la piattaforma di analisi delle criptovalute DEXTools ha valutato entrambi i pool con punteggi di affidabilità di 73 e 74 (su un massimo di 99).

Il volume di trading ha superato i 385.000 dollari su ETH e i 154.000 dollari su BNB nelle prime 4 ore da quando il token è arrivato sugli exchange. La maggior parte dell'attività di trading di $PLAY si sta attualmente svolgendo su Uniswap v2 e v3.

$PLAY pronto a crescere mentre i trader attendono un punto di ingresso conveniente

Dall'iniziale guadagno del 24%, il prezzo di $PLAY è sceso a $0,002266 su ETH e $0,002233 su BNB.

L'attività di vendita sembra dovuta principalmente alla presa di profitto poiché gli investitori che hanno aderito alla prevendita di PlayDoge nelle sue fasi iniziali vendono i loro token e bloccano i loro guadagni non realizzati.

Tuttavia, l'entusiasmo attorno a PlayDoge rimane incredibilmente forte. Il progetto ha più di 2.000 detentori di token e più di 10.500 follower su X.

C’è anche da sottolineare che poche meme coin hanno avuto un successo di questo tipo al momento del lancio. Dogecoin, che finora ha prodotto un rendimento del 117.766% per i primi investitori, ha impiegato anni per realizzare il suo pieno potenziale. Pepe, ora la terza meme coin più grande, è stata scambiata al di sotto del suo prezzo IEO per settimane prima di salire alle stelle.

PlayDoge potrebbe seguire la stessa traiettoria, il che significa che l'attuale prezzo del token rappresenta un'opportunità per accaparrarsi $PLAY con uno sconto significativo.

PlayDoge pronto a dominare il settore Play-to-Earn con il lancio imminente del gioco

Il lancio di $PLAY sembra un'opportunità ancora più grande se si considera che il prodotto più importante del progetto, il suo gioco play-to-earn, non è ancora stato lanciato. Una volta che il gioco PlayDoge uscirà, c’è da aspettarsi che il valore del token $PLAY salga alle stelle.

Il gioco PlayDoge è progettato per garantire il massimo coinvolgimento. È modellato sul gioco giapponese Tamagotchi, che ha venduto più di 82 milioni di esemplari negli anni '90.

Oggi, con una grafica migliorata, ricompense in token play-to-earn e app per smartphone iOS e Android, PlayDoge potrebbe potenzialmente raggiungere centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Anche se PlayDoge conquistasse solo il 10% del mercato play-to-earn, il potenziale ritorno per gli investitori di oggi potrebbe essere immenso.

Gli analisti stimano che il gioco play-to-earn sarà un mercato dal valore di 6,3 miliardi di dollari entro il 2031, quindi il 10% di questa cifra corrisponderebbe a una capitalizzazione di mercato di 630 milioni di dollari per $PLAY, con un guadagno di oltre 25 volte rispetto al valore di oggi.

L'opportunità di acquistare $PLAY prima che il suo valore salga alle stelle potrebbe non durare a lungo. Questo progetto, infatti, ha già dimostrato di essere vincente e PlayDoge ha tutto il potenziale per trasformare il suo successo iniziale in una corsa esplosiva verso l'alto.

