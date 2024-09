A Piobesi torna la tradizionale notte bianca con musica, truccambimbi e cibo

7 settembre si terrà l’ormai tradizionale “notte bianca” piobesina, una sera di fine estate con un bell’evento di comunità che animerà le strade e le piazze del nostro paese. Durante la manifestazione, organizzata dai commercianti del paese con la collaborazione del comune e della Pro Loco, negozi e attività locali offriranno una varietà di proposte per tutti i gusti, creando un’occasione perfetta per godere degli ultimi tepori estivi.

Corso Italia vedrà invece l’allestimento di vari stand, tra cui quello di Estetica e Benessere e una postazione di cartomanti dell’Accademia di Arti Magiche Arcanum, disponibili per letture di tarocchi e consulti esoterici. Il Ristorante Celestino, Macelleria Boccardo, Caffè Gabo e Sapori in Corso offriranno invece una deliziosa proposta di piatti.

Tra i partecipanti, Amarena Moda e Scarpe organizzerà un esclusivo Luna Party in collaborazione con Marina e Paola Hair Style, Cucciolandia,Parrucchiere Vicky, Ottica Focus, Matteo Cicli, Profumi di Carta e Scarabocchio resteranno aperte per l’occasione, così come altri negozi lungo il corso.

Via Roma ospiterà ulteriori attrazioni, inclusa una seconda postazione di cartomanti e i ragazzi della Croce Verde con l’Ambulanza del Sorriso. Saranno presenti anche l’immobiliare Daniele Filippozzi e il gruppo Ken KO Karate Piobesi. La via sarà animata da esibizioni di danza hip hop e balli di gruppo a cura della scuola di danza La Gozadera, con tante attività per bambini come le bolle giganti.