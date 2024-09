Carmagnola, al maestro Alberto Cipolla il Premio "Peperone D'oro 2024"

Proseguono gli appuntamenti per la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in programma fino a domenica 8 Settembre.

L’edizione 2024 ha premiato con il Peperone D’oro il maestro Alberto Cipolla, classe 1988, nato a Carmagnola ha scritto, arrangiato e prodotto musiche per programmi televisivi nazionali, colonne sonore per film e documentari, cortometraggi, musiche per spot promozionali di eventi e sonorizzazioni per mostre d’arte. Giovane e già prolifico musicista compositore e produttore con all’attivo numerose collaborazioni con grandi artisti della scena musicale e cinematografica italiana e internazionale.

“Da sempre questo riconoscimento premiava le associazioni di volontariato che fanno davvero la differenza – spiega il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio – e se si parla di eccellenze per questa edizione abbiamo deciso di premiare un giovane carmagnolese che siamo certi può possa fare la differenza. Questo premio vuole riconoscere l’impegno, la passione, la volontà e grazie a queste punte di diamante, come lo è Alberto, si può fare la differenza e con questo riconoscimento carmagnola vuole ringraziarti”.

“Sono felice e orgoglioso di ricevere questo premio, perché è proprio qui, nella mia città natale, che ho mosso i primi passi nel mondo della musica. Da qui è nata la mia passione per la musica che ho poi portato in giro per l’Italia e non solo. – spiega Alberto Cipolla - Tra due settimane sarò ad Ascoli Piceno per un evento di beneficenza con Dardust e Angelina Mango, un concerto con pianoforte e quintetto d’archi. Mi sto concentrando inoltre su un mio disco che dovrebbe uscire ad ottobre e il fil rouge sarà la crisi climatica, un tema a me molto caro. Ringrazio per questo riconoscimento che mi rende molto fiero e ovviamente da buon carmagnolese non potevo non amare i peperoni, sarebbe stato un disonore il contrario”.

Il Premio è stato consegnato il 31 agosto sul palco di Piazza Sant’Agostino, gremita di persone, in un evento condotto dalla giornalista Elena Del Santo che, insieme al Sindaco Ivana Gaveglio, ha intrattenuto con Alberto Cipolla una piacevole conversazione.

Cultura, spettacoli e gastronomia, un ricco calendario di eventi, degustazioni e showcooking in programma per la 75esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola fino a domenica 8 Settembre.

Tutti gli spettacoli sono a fruizione gratuita.

Il programma dettagliato è reperibile in www.fieradelpeperone.it