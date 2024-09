Sottodiciotto Film Festival & Campus, iniziato il lungo conto alla rovescia verso la 25esima edizione

Si avvicina una ricorrenza importante per Sottodiciotto Film Festival & Campus. Con il 2024, infatti, la manifestazione, dedicata al cinema fatto da e per le nuove generazioni, arriva alla sua 25^ edizione, che si svolgerà a Torino dal 12 al 16 dicembre.

Il Festival, organizzato da AIACE Torino con la Città di Torino e con ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, diretto da Cristina Colet ed Enrico Verra, sarà come sempre preceduto e poi affiancato dal programma riservato alle Scuole, che dal 18 novembre al 16 dicembre proporrà un ampio cartellone di proiezioni, attività laboratoriali e incontri differenziati per fasce d’età.

In riferimento al progetto internazionale di formazione triennale – iniziato nel 2023 e rivolto a scuole di cinema italiane ed estere – il Festival adotta anche quest’anno il claim “Shaping Tomorrow”, che pone l’accento sulla creatività delle nuove generazioni e sulla loro capacità di modellare l’immaginario, le prospettive e le visioni del prossimo futuro, integrandosi con la nuova grafica elaborata per il 2024.

Firmata dalla graphic design ed illustratrice di Trento Federica Bordoni, in arte Febó, l’immagine-guida per l’edizione del venticinquennale concentra in un occhio-universo lo sguardo delle generazioni più giovani aperto su altri mondi, sull’infinito campo di potenzialità e opportunità che, oltre gli orizzonti noti, attendono solo di essere esplorate per plasmare concretamente un nuovo domani.