Da un post e un’idea nell’aria nasce in pochi giorni il Jazz Club della Val Pellice

“Ci è sembrato che in Val Pellice stessero aspettando solo che qualcuno desse il La!”. Gianfranco Izzillo da una decina d’anni residente a Luserna San Giovanni assieme alla moglie Letitia Duffy così commenta l’adesione inaspettata e repentina di tanta gente all’idea di creare un jazz club in valle. Entrambi sono amanti e praticano il genere musicale: lui è contrabbassista e lei cantante.

Il post che Gianfranco Izzillo ha condiviso su Facebook, una mattina di metà luglio, spiegando che gli sarebbe piaciuto creare un club di questo tipo, gli ha fruttato immediatamente contatti di interessati.

Tra i primi a rispondere all’appello c’è Dario Paone del circolo artistico Fa+ che gestisce il Teatro del Forte di Torre Pellice e che in questi anni ha dato spazio al genere con la rassegna: ‘Il Jazz è Forte’: “Izzillo ha colto un’idea che era già nell’aria da un po’ di tempo in Valle dove non mancano gli appassionati del genere e i musicisti che si sono venuti a stabilire qui” spiega.

La prima riunione si è svolta domenica 25 luglio al Teatro che è stato eletto come sede del Jazz Club della Val Pellice: “Al momento i membri sono una cinquantina: assieme condivideremo momenti di ascolto e discussione” continua Paone.

Il prossimo incontro è in programma lunedì 23 settembre: “Per l’occasione sei soci porteranno all’attenzione brani di giovani pianiste per dimostrare che il jazz è in buonissime mani” afferma Izzillo. Agli incontri possono partecipare i soci e gli ospiti dei soci.

L’idea di partire dalle giovani pianiste è anche un omaggio all’entusiasmo che Izzillo ha rilevato: “‘Ho voglia di imparare! È la risposta che mi sono sentito dare più frequentemente in questi giorni dalla gente interessata ad entrare nel club. E dal punto di vista di un settantatreenne come me, sentirlo dire da tanti giovani, è commovente” afferma. Tra gli iscritti, inoltre, la metà sono donne: “La componente femminile un tempo si pensava fosse marginale: non tanto tra i musicisti, quanto tra gli amanti del jazz – rivela –. Quello che è accaduto in valle dimostra che non è più così”.

Il Jazz Club della Val Pellice è guidato proprio da Izzillo che è il presidente, mentre Nando Massimello è stato nominato vice e Paone direttore artistico.