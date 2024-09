Termina la presale di Base Dawgz, solo per oggi il token DAWGZ disponibile al prezzo di listing

La prevendita di Base Dawgz (DAWGZ) si è infine conclusa, raccogliendo oltre 3,2 milioni di dollari in poco più di due mesi. Il token nativo verrà lanciato sugli exchange decentralizzati (ovvero DEX) il prossimo 4 settembre.

Prima che DAWGZ venga reso disponibile al più ampio mercato dei trader di criptovalute, i primi investitori avranno un’ulteriore possibilità di acquistare i token al prezzo di listing, ovvero 0,008582$.

The $DAWGZ presale has ended!



You are still able to buy the token at listing price if you so wish. Please stay tuned for more info.



DEX launch date: 4 September 2024, 5pm CET 🪂 pic.twitter.com/B9gFx6Yju6 — Base Dawgz (@BaseDawgz) August 28, 2024

Si tratta di un prezzo ancora sufficientemente basso per concretizzare potenziali guadagni al momento della quotazione ufficiale, può quindi essere un momento importante per consolidare il proprio wallet, ottenendo un quantitativo maggiore di DAWGZ oppure acquistarne per la prima volta.

L’investimento al miglior prezzo attuale è un vantaggio da non lasciarsi sfuggire, anche perché ci si aspetta una crescita notevole non appena si avrà la quotazione su DEX. Gli indecisi non possono tergiversare oltre, il momento di agire è giunto e considerato l’enorme potenziale, che potrebbe portare Base Dawgz a essere il nuovo Shiba Inu (SHIB) di Base, i guadagni potrebbero davvero essere dietro l’angolo.

DAWGZ ha conquistato, durante il periodo della prevendita, un nutrito gruppo di follower che ne seguono assiduamente gli sviluppi sulla pagina ufficiale X o sul canale Telegram.

Unendosi a questa forte community è possibile partecipare alla creazione di meme e contenuti a tema, tramite i quali i detentori di token DAWGZ hanno potuto anche guadagnare punti, che potranno essere scambiati con la meme coin. Un modello Share-to-Earn che solidifica la community e la ricompensa per le proprie attività ed entusiasmo.

Vai alla prevendita di Base Dawgz

La meme coin multi-chain

Il segmento delle meme coin si sta arricchendo sempre più di token che puntano a sostituire i nomi famosi nella top 10. Le piattaforme del momento come SunPump, o anche base.fun di Base, stanno creando token nello stile di Shiba Inu in gran quantità, soprattutto grazie all’accessibilità di questa blockchain.

Base Dawgz, però, riesce ancora a distinguersi in maniera sostanziale grazie alle funzionalità che permettono a questo token di spostarsi su tutte le blockchain. Implementando tecnologie moderne Web3 come Portal Bridge e Wormhole, si hanno funzionalità cross-chain da non sottovalutare.

In sostanza, DAWGZ potrà essere scambiato su Base, Ethereum, Solana, Avalanche e BSC. Ampliando di fatto la reperibilità, un vantaggio rispetto ai token che invece si limitano alla distribuzione su una sola blockchain.

Per fare un esempio, possiamo utilizzare proprio il token “portabandiera” di Base, ovvero Brett (BRETT). Quest’ultimo ha una buona diffusione ma manca di inter-operatività, cosa che rende unico DAWGZ, primo token su Base a usare questa tecnologia.

L’approccio non è passato inosservato, infatti il team di sviluppo è riuscito a catalizzare l’attenzione, permettendo di inquadrare il proprio token come una meme coin dal potenziale 10x per gli analisti più conservativi, ma con possibilità di offrire guadagni 100x.

Ultima possibilità per l’investimento

Ormai siamo agli sgoccioli, la prevendita è terminata e come sottolineato, il token DAWGZ debutterà su DEX il 4 settembre. Manca soltanto un giorno per accaparrarsi la meme coin al prezzo di listing. Considerato il potenziale, e la possibilità di divenire il token più ambito su blockchain Base, è molto probabile che non sarà più accessibile a un costo così basso.

Dal punto di vista della sicurezza, è inattaccabile. Ha avuto infatti verifiche accurate da parte di Solid Proof, che non ha riscontrato alcuna criticità nel progetto. Gli investitori possono dormire sonni tranquilli in merito.

Tutto ciò che resta da fare, prima che sia troppo tardi, è visitare il sito ufficiale della prevendita e collegare il proprio wallet. Dopodiché sarà possibile scegliere tra le diverse blockchain supportate. Per effettuare il pagamento, invece, le opzioni sono: ETH, USDT, SOL, BNB o AVAX.

Ottenuti i token, è possibile anche sfruttarli per il protocollo di staking, che offre ricompense APY superiori al 700%. Un modo interessante per sfruttare i propri token in modo da garantirsi un ritorno passivo senza fare praticamente nulla.

Vai al sito ufficiale di Base Dawgz