Inaugurata a Grugliasco la mostra del pittore Nicola Buonanno

“Condivisione colorata”. Si chiama così la mostra del pittore Nicola Buonanno, nato a Forino, in provincia di Avellino nel 1950, ma residente a Grugliasco, in via Buozzi, dal 1972, che sarà allestita, dal 2 al 27 settembre, nello spazio espositivo del Municipio, in piazza Matteotti 50, dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle 16 e il venerdì dalle 8,30 alle 14, con ingresso gratuito.

"Il fuoco della pittura lo porto dentro dal 1963, ma il lavoro prese il sopravvento sull'arte, anche se di tanto in tanto mi dilettavo con i pennelli – spiega l’artista Buonanno - Dipingere calma la mia anima. Da circa tre anni ho ripreso a dipingere, sono un assolutamente autodidatta e orgoglioso per quello che dipingo. Non mi pento per ciò che faccio e sono molto geloso delle mie tele. Non ho mai fatto corsi di disegno o pittura, ma tutto il mio sapere nella pittura e il disegno sono frutto di autodidatta e della passione, venutami dopo che un mio amico, che aveva frequentato il liceo artistico, mi chiamò per farmi visionare un suo dipinto".

"Da allora il fuoco dell'arte pittorica si è impossessato del mio animo. Ed ora, dopo innumerevoli anni di inattività, mi ha richiamato e brucia nella mia anima e si calma solo dopo che mi pongo davanti a una tela e comincio a dipingere", conclude l'artista.