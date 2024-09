Matteo Baronetto è ambasciatore della salsiccia di Bra: presentata al "Del Cambio” la manifestazione Bra’s [VIDEO]

Lo chef stellato Matteo Baronetto del ristorante Del Cambio è stato incoronato questa mattina ambasciatore della Salsiccia di Bra, in occasione della presentazione di Bra’s, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra che si terrà dal 19 al 22 settembre.

Nell’elegante contesto di Piazza Carignano, all’interno della sala Risorgimento del noto ristorante torinese, è stata servita una degustazione attraverso una serie di abbinamenti con i prodotti braidesi per eccellenza: a partire dal cubo di riso con salsiccia di Bra, dal “Rocher” di salsiccia di Bra e pistacchi al pomodoro piccadilly con salsiccia e formaggio di Bra Dop, passando poi per la salsiccia in gelatina di peperoni, combinando un’altra eccellenza del territorio, quel peperone di Carmagnola celebrata in questi giorni nella Fiera Nazionale in corso fino all’8 settembre.

La nomina di ambassador per Matteo Baronetto arriva dopo quella avvenuta nei giorni scorsi ad Alassio dello chef Ivano Ricchebono che ha rivisitato il prodotto abbinando i prodotti liguri, dal pesce e al pesto. E non è finita qui. Il prossimo 13 settembre i prodotti che hanno reso celebre il centro ai piedi della Zizzola arriveranno da Enrico Bartolini al Mudec di Milano, tre stelle Michelin, con l’onorificenza Bra’s Chef Ambassador che sarà conferita Davide Boglioli, head chef del noto ristorante meneghino.

Mentre proprio Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, sarà uno dei grandi ospiti di Bra’s sabato 21 settembre.

“Amo moltissimo la salsiccia di Bra - è il commento di Matteo Baronetto a seguito della consegna dell’onorificenza - Sono felice di mettere il mio mestiere al servizio di questo prodotto per alimentare non solo una passione personale, ma il valore di una preparazione che continua a sorprendere e che è sulla giusta strada per diventare iconica della tradizione piemontese.”

Inoltre, ha confessato, per lo chef del Cambio è tappa fissa, quando percorre l’autostrada Torino-Savona, fare una tappa al bar Rio Coloré, dove si può gustare il panino con la salsiccia di Bra nel modo migliore di tutto: pane tiepido e salsiccia. Null’altro.

Per lo chef questo prodotto rappresenta la testimonianza di una tradizione artigianale senza tempo.

“Quando si trova un prodotto di alta qualità come la Salsiccia di Bra, che resiste ai ’trend’ del momento, è importante promuoverlo e valorizzarlo perché rimanga conosciuto ed apprezzato - continua Baronetto - un ingrediente che, pur prestandosi in modo eccellente a mille declinazioni di alta cucina, riesce a stupire persino nelle preparazioni più semplici. A noi chef spetta il compito di esaltare al massimo le caratteristiche delle materie prime per preservarne appieno l’essenza.”

“Il Bra’s Festival, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra Dop, del Pane di Bra e il Pane di Bra e il Riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo e Mercato della Terra Condotta Slow Food di Bra, sarà la realizzazione di un grande lavoro collettivo” è il commento del direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e del sindaco di Bra Gianni Fogliato. “Tutto questo è possibile grazie al sostegno della Regione Piemonte, Camera di Commercio, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Crc. L’evento sarà una felice celebrazione delle nostre straordinarie eccellenze enogastronomiche.”

A presentare l’evento al Ristorante Del Cambio erano presenti oltre al sindaco di Bra e gran parte della sua giunta, il direttore di Ascom Luigi Barbero, il presidente di Atl Langhe, Monferrato e Roero Mariano Rabino, l’assessore regionale Marco Gallo e il consigliere regionale Daniele Sobrero, l’assessore al Commercio del comune di Torino Paolo Chiavarino e lo chef Massimo Camia.

Per scoprire tutti gli eventi in programma è possibile consultare il sito www.turismoinbra.it o le pagine Facebook (bras.festival) o Instagram (bras_festival).