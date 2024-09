eVISO, sponsor della 77^ Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo ci racconta come aiuta le aziende agricole

Da sabato 31 agosto a lunedì 2 settembre, l’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario di Saluzzo ha ospitato la 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla 16° edizione Nazionale.

La frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione legno sono state anche quest’anno i protagonisti della fiera specializzata che ha vantato 550 stand espositivi e garantito l’opportunità di incontrare i protagonisti del settore primario, che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso.

Alla rassegna non poteva mancare eVISO SpA, sponsor affezionato della Fiera in quanto ha la sua sede proprio nella città del Marchesato.

Abbiamo incontrato Vincenzo Cascio, Energy Efficiency Engineer per eVISO, e con lui abbiamo parlato di Soluzioni Energetiche Intelligenti e di come la tecnologia può oggi aiutare le aziende agricole.

Cosa fa eVISO per le imprese del mondo agricolo?

eVISO è una società molto presente nel mondo agricolo, soprattutto in provincia di Cuneo, in quanto ricopre un ruolo importante sia dal punto di vista commerciale che tecnologico. Dal punto di vista commerciale interveniamo con l’offerta del miglior prezzo possibile in bolletta mentre dal punto di vista tecnologico eVISO mette a disposizione il servizio di monitoraggio dei consumi che consente al Cliente di risparmiare notevolmente sui consumi in base a specifiche esigenze.

Il servizio di monitoraggio permette infatti, attraverso la raccolta dati effettuata da sensori presenti in una specifica apparecchiatura, una “lettura intelligente” da parte del personale altamente preparato di eVISO, volto ad ottimizzare costantemente le soluzioni di consumi e abbattere i costi delle bollette.

Cosa sono esattamente i sensori e in che modo funzionano?

Sono degli apparati elettrici che monitorano i consumi dell’utenza. Abbiamo due tipologie principali di sensori: i primi, quelli ottici, monitorano l’assorbimento totale dell’impianto. I secondi, gli amperometrici, sono molto più versatili e ci permettono di isolare e monitorare specifiche linee dell’impianto. I dati raccolti vengono poi elaborati per offrire una panoramica dettagliata dei consumi orari, aiutando le aziende a razionalizzare i propri consumi.

Ci può fare un esempio?

Un esempio potrebbe essere quello di un’impresa agricola che produce latte, dove il processo di mungitura assorbe molta energia. Qui abbiamo potuto intervenire con l’installazione di uno scambiatore di calore che consente una notevole riduzione di costi energetici poiché recupera calore trasformandola in energia termica, andando così ad abbattere i costi di consumo del frigo ma anche sfruttando i liquidi caldi per i servizi interni sanitari, con relativo risparmio energetico.

In questo caso, di quanto ha ridotto i suoi consumi l’azienda?

Come riduzione di costi energetici sulla mungitura si è arrivati ad un risparmio del 35%, invece sul totale dei costi energetici ad una riduzione pari al 20%.

L’efficienza energetica è oggi un fattore chiave per le aziende che vogliono dimostrare il proprio impegno per la sostenibilità: in che modo eVISO può portare valore alle imprese agricole su questo tema?

Le aziende possono scegliere un contratto 100% rinnovabile con eVISO e ricevere le Garanzie d’Origine, certificati che attestano la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili. Inoltre, offriamo un kit marketing per promuovere l’utilizzo di energia verde, un valore aggiunto per le aziende che vogliono dimostrare il proprio impegno verso l’ambiente. eVISO è qui per supportare le aziende agricole nel loro percorso di efficientamento energetico. Le nostre soluzioni non solo riducono i costi, ma contribuiscono a un futuro più sostenibile per tutti, aiutando a consumare meno e meglio.

Grazie all'integrazione di tecnologie avanzate e alla consulenza mirata, eVISO si configura quindi come un partner ideale per le PMI agricole che vogliono ottimizzare i consumi e ridurre i costi energetici. L'esempio concreto dimostra come soluzioni intelligenti possano portare a risparmi tangibili e duraturi, rendendo le aziende più competitive e sostenibili. Le collaborazioni con le filiere e le associazioni di categoria rafforzano ulteriormente questo approccio, offrendo benefici concreti a tutto il settore agricolo.

Maggiori informazioni su: eviso.it

eVISO ha sede in Corso Luigi Einaudi n.3 a Saluzzo, per contatti: info@eviso.it – telefono 0175 44648.