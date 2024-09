Come funziona la tecnologia SLM nella stampa 3D in metallo

La fusione laser selettiva (Selective Laser Melting, SLM) è una tecnologia di punta nell'additive manufacturing, che ha rivoluzionato la produzione di componenti metallici.

Come da anni ci mostra Ridix, leader nel settore dell’SLM tecnologia di nuova generazione dell’additive manufacturing, questo processo avanzato utilizza un laser ad alta potenza per fondere selettivamente strati di polvere metallica, creando parti altamente dettagliate e precise.

Sebbene le macchine SLM rappresentino l'avanguardia nel settore della stampa 3D in metallo, presentano anche sfide significative che ne limitano l'adozione a utilizzi industriali specifici.

Le macchine SLM richiedono l'intervento di professionisti altamente qualificati. L'intricato processo di fusione laser, infatti, comporta spesso la necessità di stampare e modificare le parti più volte per ottenere i risultati desiderati. Dopo la stampa, la maggior parte dei componenti richiede un notevole lavoro di post-trattamento, incluso il trattamento termico, per raggiungere le specifiche meccaniche e dimensionali richieste.

SLM che cos’è e come funziona

Lao fusione laser a letto di polvere (LPBF), è il metodo più avanzato per la produzione di parti metalliche tramite stampa 3D. Le macchine SLM utilizzano laser ad alta potenza per fondere strati di metallo in parti tridimensionali. Dopo la stampa, l'operatore rimuove la parte dal letto di polvere, la separa dalla piastra di costruzione e la sottopone a ulteriori trattamenti post-produzione.

La tecnologia SLM è ideale quindi per la realizzazione di parti geometricamente complesse e precise, che non sarebbero ottenibili con altre tecniche di lavorazione.

Uno degli aspetti critici della tecnologia SLM è la gestione della polvere metallica utilizzata. Questa polvere è estremamente pericolosa e costosa, richiedendo rigide misure di sicurezza per il suo utilizzo e manipolazione. Inoltre, le macchine SLM completamente attrezzate per operare in sicurezza e con efficacia rappresentano un investimento significativo, con costi che superano facilmente il milione di euro, a cui si aggiunge la necessità di un tecnico dedicato per il loro funzionamento.

Vantaggi del Laser Melting per l'Odontoiatria

Nel settore Odontoiatrico la stampa per le protesi 3D ha mostrato passi da gigante. Tradizionalmente, le protesi dentali metalliche venivano realizzate tramite tecniche di fusione, ma oggi la stampa 3D rappresenta una soluzione più veloce e vantaggiosa.

I principali benefici della stampa 3D in metallo per l'odontoiatria includono:

Precisione: La tecnologia SLM permette di creare protesi con una precisione elevatissima, garantendo un miglior adattamento al paziente.

Costi ridotti: La riduzione dei costi di produzione è significativa rispetto ai metodi tradizionali, poiché viene utilizzato meno materiale e si riducono i tempi di lavorazione.

Tempi di produzione inferiori: La velocità di produzione è aumentata, consentendo di realizzare protesi in tempi molto più brevi.

Ampio spettro di utilizzo: La capacità di personalizzazione della stampa 3D permette di adattare ogni singola protesi alle esigenze specifiche del paziente.

Produzione in serie di protesi individuali: È possibile produrre protesi individuali su scala industriale, migliorando l'efficienza del processo produttivo.

Tecnologia innovativa nella stampa 3D metallo di Ridix

La stampa 3D in metallo, grazie alla tecnologia SLM, sta rivoluzionando il mondo delle protesi medicali perché permette di realizzare componenti personalizzati di alta qualità per ogni esigenza medica,

La precisione delle macchine SLM è determinata dalla larghezza del fascio laser e dall'altezza dello strato, e la maggior parte dei materiali disponibili per la stampa 3D può essere utilizzata con questa tecnologia.

Nonostante le sfide e i costi associati, i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi, rendendo la SLM di Ridix una scelta ideale per applicazioni industriali avanzate.