Ippodromo di Vinovo, tornano le pomeridiane del trotto

Mercoledì scorso c'è stato l'ultimo appuntamento stagionale con le Notturne di Vinovo, ma questo mese ha ancora molto da regalare agli amanti del trotto sulla pista torinese. Altre sette riunioni da qui a fine mese, la prima delle quali domenica 8 settembre.

Otto le corse in programma a partire dalle 15, con un cartellone molto interessante e una sessantina di cavalli impegnati. L'appuntamento principale è quello con il Premio Empedocle, un doppio km con partenza dai nastri per cavalli anziani. In prima fila favori del pronostico per Caos, allievo di Enrico Bellei affidato alle mani di Andrea Guzzinati mentre in seconda fila gli altri due possibili favoriti, Carlomagno d'Esi con Marco Stefani e Zaffiro Roc con Simone Mollo. Ai 2 anni invece è dedicato il Premio Eraclito: Santo Mollo porterà in pista Guglielmo Jet allenato da Tiberi cecere, mentre Andrea Guzzinati presenterà per la prima volta Graci Gi che prepara personalmente, così come Marco Smorgon con Ginger Wise As.

I 3 anni invece saranno impegnati in due corse, entrambe sul miglio mentre in apertura ci sarà la corsa dedicata ai Gentlemen. Nella corsa gentleman lotta fra le due amazzoni in pista, Teresa Di Lorenzo con Doki Doki ed Evita Smorgon con Topkapi. Come sempre attivi i punti ristoro, a partire dal Ristorante HippoBreak, con ingresso libero e gratuito per tutti.

Il trotto tornerà poi mercoledì 11 settembre e lunedì 16 con la giornata interamente dedicata ai gentlemen. Da segnare anche l'appuntamento di lunedì 23 settembre con la Tris Quartè Quintè.