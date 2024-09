Bimbo di 12 anni investito da un furgoncino mentre era sul monopattino

L'incidente in largo Brescia, all'angolo con corso Palermo

Brutto incidente intorno all'ora di pranzo in largo Brescia a Torino, dove un bimbo di dodici anni è stato investito mentre attraversava la strada a bordo del suo monopattino. Secondo una prima ipotesi il bambino è stato travolto da un furgoncino Fiat Doblò all'angolo con corso Palermo: ad avere la peggio il piccolo.

Bambino in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno trasportato il 12enne all'ospedale Maria Vittoria. Nello scontro il piccolo ha riportato una frattura al femore sinistro e un trauma vertebrale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.