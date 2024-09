Resta soltanto un giorno per investire nella prevendita di The Meme Games ($MGMES)

The Meme Games ($MGMES) è uno di quei progetti meme coin che ha qualcosa di unico. Ispirato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ha rapidamente conquistato l’interesse di molti investitori in cerca di nuove opportunità di guadagno.

La sua prevendita sta per concludersi. C’è tempo fino a domani, 8 settembre 2024, per investire qualche decina di euro sull’acquisto dei token $MGMES. Non mancano nemmeno le incredibili sorprese, tra cui l’occasione di scegliere i propri personaggi meme preferiti per partecipare a competizioni davvero divertenti.

Un'opportunità da non perdere

Fino ad ora, la prevendita ha raccolto oltre 400.000 dollari. Il token $MGMES vale adesso $0,0094, ma presto ci sarà l’aumento di prezzo. Chi investe ora potrà ricevere un bonus del 25% in token, ma il tempo stringe. Sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire la grande chance di investire in quello che potrebbe diventare uno dei progetti più hot del prossimo anno.

The Meme Games, d’altronde, non è il solito nuovo progetto crypto, ma una vera e propria rivoluzione nel settore. Grazie al suo dinamico ecosistema, combina lo spirito olimpico con l'intrattenimento puro, promettendo ricompense notevoli a chi partecipa attivamente. I partecipanti possono scegliere tra cinque meme coin famose, qui trasformati in atleti: PEPE, DOGE, BRETT, TURBO e WIF.

L'intero sistema è progettato per essere altamente coinvolgente. Oltre a coinvolgere e divertire le gare tra meme coin rappresentano un'ottima opportunità di guadagno. Partecipando alla gara di velocità di 168 metri, gli utenti possono ottenere un bonus del 25% se il loro atleta meme scelto vince. Investire in The Meme Games significa quindi immergersi in un mondo di possibilità, dove ogni competizione offre nuove occasioni di guadagno e divertimento.

Inoltre, la prevendita ancora in corso consente di acquistare i token $MGMES tramite diversi metodi, tra cui Ethereum, USDT, BNB e carte di credito. Chi investe ora ha il vantaggio di farlo a un prezzo favorevole, considerando che l'obiettivo di 1,1 milioni di dollari sta per essere raggiunto.

Staking e rendimenti da urlo

Un altro aspetto interessante di The Meme Games è rappresentato dalle ricompense per lo staking. Con un APY del 459%, i possessori di token possono ottenere un notevole reddito passivo semplicemente mettendo in staking i loro token. Oltre ad attirare gli investitori, rende sostenibile e interessante il progetto nel lungo termine.

Le gare continueranno anche dopo il lancio su DEX, in modo da continuare a coinvolgere la community e catturare l’interesse di altri investitori.

D’altronde, l'idea alla base di The Meme Games è tanto semplice quanto geniale. L'unione della cultura meme con le ricompense finanziarie crea una miscela esplosiva di divertimento e guadagno. Il tema olimpico dà un tocco di prestigio al progetto, spingendo gli utenti a competere per conquistare token. Man mano che la prevendita e le competizioni sono progredite, le opportunità di crescita e guadagno sono di conseguenza aumentate.

Un altro elemento importante è il sistema di classifiche, che stimola la competizione tra gli utenti. L'aspettativa è che la community di X e Telegram continui a crescere anche dopo la fine della prevendita.

Riconoscimenti e prospettive future

La popolarità di The Meme Games non è passata inosservata. Importanti pubblicazioni come Watcher.Guru, The Times of India, Benzinga, Binance Square, CoinCodex, Cryptopolitan, TradingView e CryptoNewsZ hanno già parlato del progetto, aumentando ulteriormente la sua credibilità. Questi riconoscimenti mediatici sono il segnale che il progetto ha tutte le carte in regola per esplodere dopo il lancio.

Per quanto riguarda la distribuzione dei token, il 38% della sua fornitura totale è riservata alla prevendita. Il 10%, invece, è destinato alle ricompense di staking, mentre il 9,3% è per le vincite di gioco. Infine, per il marketing è stato destinato il 15% della fornitura. Ciò per coinvolgere importanti influencer del settore, oltre che per lanciare varie iniziative di sensibilizzazione, in modo da esporre ancora di più il progetto. In fondo, quando si tratta di marketing, bisogna sempre cercare di stringere più partnership possibili, e quelle con gli influencer sono senza dubbio le più strategiche.

La prevendita, come detto all’inizio, finirà domani 8 settembre 2024. Mancano, quindi, 24 ore, ma c’è tutto il tempo per partecipare alla prevendita del token $MGMES. Sicuramente, sarebbe stato più “remunerativo” investire all’inizio a un prezzo inferiore a quello attuale e con una percentuale APY ancora più alta. Ma, come si suol dire, meglio tardi che mai!

