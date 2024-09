Immobili, in calo gli acquirenti giovani. A Torino 'svettano' Borgo Vittoria e Madonna di Campagna

Immobili, in calo gli acquirenti giovani. Borgo Vittoria e Madonna di Campagna' svettano'

In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la percentuale di under 36 che ha comprato casa tramite le agenzie è stata del 28,8% in diminuzione rispetto al 31,2% di un anno fa.

Pesano difficoltà economiche e accesso al credito

La congiuntura economica difficile evidentemente pesa, anche e soprattutto per coloro che lavorano da meno tempo, senza considerare i problemi legati ad un accesso al credito sempre più complicato. Infatti, spesso sono le famiglie a dare un aiuto economico oppure cercano una casa spostandosi nell’hinterland delle grandi città o in capoluoghi di provincia o comuni più accessibili.

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato, limitatamente alle dieci grandi metropoli, verso quali quartieri si è rivolta l’attenzione dei giovani acquirenti. Emerge, in modo abbastanza evidente, la prevalenza dei quartieri che hanno prezzi contenuti e che quindi consentono l’acquisto a chi desidera vivere in città.

Borgo Vittoria e Madonna di Campagna 'svettano'

A Torino i quartieri di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna raccolgono consensi grazie ai prezzi contenuti.

Piacciono anche Santa Rita, leggermente più costosa, che ha il vantaggio di essere ben collegata con il Politecnico e Mirafiori Nord – Piazza Omero che, oltre a prezzi accessibili offre aree verdi, apprezzate dai giovani.