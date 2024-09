L’Informagiovani insegna ai ragazzi di None l’arte del Djing

Sulla scia di un’estate, che a luglio ha visto partire il laboratorio ‘Social Challenge’ – un progetto che invita i giovani a esplorare i luoghi e le associazioni presenti a None con l’obiettivo di creare una ‘guida turistica’ – è in arrivo da mercoledì 11 settembre il ‘Lab DJ’.

“Tutti questi progetti nascono con l’obiettivo di potenziare e rendere più completo il ruolo dell’Informagiovani, che nasce come un sostegno per aiutare i giovani a trovare lavoro, ma ambisce ad affermarsi anche come luogo di scambio, incontro e crescita sociale” spiega l’assessora alle Politiche Giovanili Paola Difino.

Il ‘Lab DJ’ è stato ideato per avvicinare i giovani al mondo del Djing. Si svilupperà nel corso di tre incontri da due ore ciascuno, in vista della festa ‘Fuori dal Comune’, che si terrà il 28 settembre, durante la quale, i partecipanti del corso potranno esibirsi alla consolle, facendo ballare il pubblico.

L’iniziativa, realizzata dalla cooperativa sociale ‘Educazione Progetto’, in collaborazione con il Comune e con l’associazione ‘Terra Creativa’, si svolgerà all’interno degli spazi del Centro giovani di via Molino 7 per tre mercoledì di fila, dalle 18.

Sarà il dj e rapper Jaku Feliz Reyes a guidare i ragazzi nel mondo del Djing, mostrando loro come si mixa la musica e quali strumenti sono necessari. Il laboratorio vuole invitare i giovani a esprimersi attraverso la musica, costruendo competenze con momenti di apprendimento e socializzazione.

Per iscriversi è necessario contattare la pagina Instagram dell’Informagiovani di None a questo link.