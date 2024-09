Giaveno Gialla 2024: da Alice Basso a Leonardo Notarbartolo tutti gli ospiti della terza edizione

Giunto alla terza edizione, il festival crime Giaveno Gialla si svolgerà quest’anno sabato 14 e domenica 15 settembre.

Il 14 si comincia con il laboratorio di scrittura, “A scuola di noir” dalle 9,30 alle 17 presso l’aula studio della biblioteca. È tenuto da Giorgio Ballario e Massimo Tallone, noti scrittori torinesi nonché tra i fondatori della scuola di scrittura Distretto 011.

Alle 18 in piazza Mautino incontro sul cosy crime (gialli “leggeri”) in compagnia delle autrici Alice Basso, Barbara Perna e Simona Soldano. Tre scrittrici molto note per aver dato vita alle serie di Vani Sarca e Anita Bo la prima, di Annabella Abbondante la seconda e della misantropa Martina la terza.

Sempre in piazza Mautino, alle 21, si svolgerà la premiazione del concorso letterario Giallo Giaveno (43 partecipanti, il vincitore viene pubblicato su Il Giallo Mondadori) e la presentazione dell’antologia Giallo Giaveno Junior contenente i racconti dei ragazzi partecipanti al laboratorio di giallo nelle scuole “Misteri e intrighi nella città del fungo”. Padrino e madrina della serata Franco Forte, direttore della storica collana Il Giallo Mondadori, e Maria Elisa Aloisi, autrice di gialli per adulti e ragazzi; entrambi presentano le loro ultime fatiche in anteprima nazionale: “L’alba di Cesare – Il Romanzo del De Bello Gallico” il primo e “Sto mentendo” con protagonista Ilia Moncada la seconda, editi da Mondadori.

La mattinata di domenica 15 settembre si aprirà con la passeggiata “Alla scoperta dei segreti della torre”, a cura di Mara Rosso, autrice dell’omonimo romanzo; appuntamento alle 10 sul sagrato della chiesa di San Lorenzo.

Gran finale nel pomeriggio quando alle 16, in piazza Mautino, Alessandro Perissinotto e Piero D’Ettorre presenteranno i loro legal thriller. A seguire, l’autore materiale del furto del secolo Leonardo Notarbartolo (interpretato da Kim Rossi Stuart nella serie Tv Everybody Loves Diamonds) parlerà della sua esperienza di ladro gentiluomo e del suo libro, scritto con Petere D’Angelo, “Rubare l’impossibile” sul furto di Anversa nel 2006. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per info: giavenogialla@gmail.com