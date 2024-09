Cos’è il token VLMR e quali sono le alternative per gli investitori

I prezzi delle criptovalute stanno vivendo momenti di assestamento. BTC ha perso valore nel weekend e lo stesso è accaduto per ETH, con correzioni al rialzo che stanno avvenendo proprio in questo momento. Ciononostante, Bitcoin è ancora al di sotto della soglia dei 60.000$ e fatica a trovare il supporto per la sua risalita.

In questo momento, però, c’è una altcoin che sta superando tutte le aspettative, in forte esplosione dopo il lancio. Si tratta di VLMR, token su blockchain BNB che è stato interessato da un incremento costante ed è attualmente scambiato a 1,5247$. Il token è stato lanciato il 2 settembre al prezzo di 0,0164$, segnando quindi una crescita esplosiva.

Stando ai dati di Gecko Terminal, la capitalizzazione di mercato di VLMR ha superato i 300 milioni di dollari, con un volume di scambio delle ultime 24 ore pari a 189.000 dollari. Il token sta quindi attirando l’attenzione dei trader, aumentando le sue possibilità di listing su Binance.

Al netto degli incrementi, vale la pena investire in questa altcoin in questo momento? Una domanda a cui è difficile rispondere, tuttavia non mancano alternative interessanti, come il progetto Pepe Unchained, che ha raccolto oltre 12,5 milioni di dollari in finanziamenti.

Cos’è VLMR?

Allo stato attuale, le informazioni in merito a VLMR sono ancora limitate. Da ciò che è stato reso pubblico, il token è lo strumento principale per accedere a una rete di pagamenti decentralizzata, con bassi costi di commissione e alta scalabilità su blockchain BNB.

Lo scopo principale del progetto è quello di rivoluzionare la tradizionale infrastruttura di pagamenti tramite stablecoin, utilizzando un paniere di USDC e USDT per avviare questo cambiamento. VLMR è dunque utilizzato come stabilizzatore, per abilitare pagamenti sicuri ed efficienti sulla blockchain.

Se il progetto riuscirà a tenere alta la partecipazione e capitalizzare sull’incremento di valore, resta tutto da vedere. L’interesse da parte degli investitori è indubbiamente presente e molti si aspettano una crescita esponenziale con la quotazione sugli exchange centralizzati, similmente a quanto avvenuto con la meme coin PEPE. In una situazione ottimale VLMR potrebbe anche dar vita a una nuova stagione altcoin, con incrementi per tutte le criptovalute del segmento.

L’alternativa si chiama Pepe Unchained

Se il prezzo di VLMR è già proiettato verso l’alto e ci si è lasciati sfuggire la possibilità di entrare nel progetto a un prezzo favorevole, lo stesso non si può dire di Pepe Unchained, progetto che è ancora in fase di prevendita e che quindi ha una resa potenziale molto più alta.

Con una community solida, costituita da oltre 13.000 follower sulla pagina X e 7.000 membri nel canale Telegram, Pepe Unchained continua ad attirare l’attenzione per le sue soluzioni di scalabilità. Il progetto nasce con l’idea di proporre un ecosistema su blockchain Layer-2, mettendosi in contrapposizione a molte meme coin che invece operano ancora sulla più lenta Layer-1. I vantaggi che il token PEPU può apportare, quindi, sono nella resa delle transazioni, che risultano più veloci e meno costose.

La Layer-2 ha anche altri pregi, come la possibilità di offrire ricompense di staking doppie, un elemento che gli investitori che puntano a ritorni passivi sul lungo periodo non possono far altro che apprezzare.

La popolarità di Pepe Unchained è stata resa possibile grazie all’unione di un meme estremamente famoso, quello di Pepe the Frog, con la tecnologia L2, segnando una nuova era che potrebbe lasciarsi alle spalle una delle meme coin più importanti e redditizie: PEPE.

Il canale YouTube Online Manager ne ha parlato in uno dei suoi video più recenti, sottolineando come l’incredibile traguardo raggiunto dalla prevendita possa essere un indicatore del successo futuro, con un potenziale 100x.

La prevendita non durerà ancora a lungo ed è destinata a concludersi alla fine di settembre. Per ottenere il miglior prezzo possibile e ottenere così potenziali ritorni dal proprio investimento, è importante partecipare in questo momento. Il costo di PEPU è di 0,0095743$ ed è possibile acquistarne tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.

Vai alla presale di Pepe Unchained