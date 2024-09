Al Monumentale una passeggiata con Carlo Infante nell'ambito di “Walkabout – Vite senza confini"

AFC la Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i cimiteri della Città, mercoledì 11 settembre alle ore 16, ospita al cimitero Monumentale una tappa di “Walkabout – Vite senza confini. La radio che cammina nelle periferie eccentriche”. Iniziativa del progetto vincitore dell’avviso pubblico “Circoscrizioni, che spettacolo…dal vivo! 2024” a cura di Teatro Mobile con Urban Experience di Carlo Infante. L’appuntamento al cimitero è alle ore 16 presso l’ingresso di Corso Regio Parco 80 ad ingresso gratuito prenotando.

“Il format di questo progetto è il walkabout – spiega Carlo Infante – esplorazioni urbane che coniughino cose semplici, come passeggiate e conversazioni, con le complessità inedite del performing media storytelling, ovvero una combinazione tra narrazione ed esplorazioni partecipate della città. I walkabout sono conversazioni nomadi caratterizzati dall’ausilio di smartphone e cuffie collegate ad una radioricevente, per ascoltare le voci dei partecipanti, in un flusso radiofonico che viene trasmesso in streaming via webradio e georeferenziato. Tutti i partecipanti ai walkabout sono sia fruitori dell’azione di performing media sia i performer dell’esplorazione partecipata. Le passeggiate sono un esperimento di narrazione crossmediale perché verranno prodotti dei contenuti diffusi su tre diversi canali: una web radio, i social network, il web. Durante il progetto, curato da Acmos e Carlo Infante di Urban Experience, vengono “esplorati” quattro ambiti della cultura e dell’innovazione che rivelano la peculiarità di Torino come laboratorio di futuro, che abbiamo così titolato: modernità capitale, pratiche del narrare, innovazione culturale, rigenerazione e resilienza urbana.”

Il percorso di Walkabout proseguirà poi fino a Borgo Rossini.