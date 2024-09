Corso Salvemini, demolito il bagno abusivo creato da alcuni rom e ripulita l'area

Da tempo la zona di corso Salvemini faceva i conti con un gran numero di rom e nomadi giunti dall'area di corso Tazzoli che era stata sgomberata. Ma quelle persone non erano sparite ma si erano solo ricollocate in altre parti della città.

Da tempo avevano creato una sorta di bagno abusivo che era utilizzato da un gran numero di loro, che spesse volte veniva segnalata anche per l'infastidire i residenti della zona che andavano a buttare la spazzatura, venendo avvicinati e importunati anche in malo modo. Questa situazione di disagio era stata segnalata dal consigliere comunale del Pd Vincenzo Camarda, presidente della commissione Sanità e Servizi Sociali di Torino, che ha voluto rendere merito al neo assessore alla sicurezza Marco Porcedda per essere intervenuto in tempi rapidi.

"Avevo già avuto modo di costatare la sua intraprendenza in questi primi mesi del suo incarico. Dopo aver visto messa in pratica la richiesta di maggiori presidi in Mirafiori sud, ecco che adesso, assieme all'interessamento dell'assessore Chiara Foglietta, è stato finalmente demolito questa sorta di servizio igienico, che era davvero un obbrobrio".

Camarda fa notare che non si sono certo risolti tutti i problemi, "ora servono serie politiche di integrazione e inserimento, ma intanto si è restituito decoro ad una parte importante della Città".