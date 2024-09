Disordini e botte per liberare uno straniero destinato al Cpr di Milano: 12 anarchici nei guai [VIDEO]

Dodici persone colpite da obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia: ecco le misure cautelari che da questa mattina stanno eseguendo gli agenti di Polizia della questura di Torino, a seguito dei fatti che si sono verificati lo scorso 28 febbraio in città.





Le accuse per gli anarchivi coinvolti sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. All'epoca, la Digos aveva denunciato le persone colpite oggi dai provvedimenti dopo che, all’esterno della Questura, avevano aggredito personale di polizia impegnato nell’accompagnamento presso il cpr di Milano di uno cittadino straniero irregolare. Gli stessi si erano poi spostati in corteo in piazza XVIII Dicembre, dove avevano bloccato la circolazione stradale e danneggiato alcune autovetture.”, commenta, vicepresidente della Regione Piemonte.